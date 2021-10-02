味全龍隊王維中、徐若熙預計下周歸隊一軍，預計擔綱前2戰的先發投手，而王維中本季先發局數已達84.2局，今年能否投到投手整季規定局數的120局，他說：「還是要看自己的身體狀況。」

王維中本周與徐若熙都跳過1次先發輪值，總教練葉君璋2日賽前表示，下周他們將重回一軍，王維中預計7日先發。王維中坦言上周自己的狀況很不好，因此下二軍調整，另外就是膝蓋內側的問題，從去年跟著樂天桃猿春訓時就持續跟著他，狀況時好時壞，雖不用到手術程度，但需要持續復健、治療。

本季王維中投球局數已達84.2局，2018年他在韓職NC恐龍隊時擔任先發投手，整季先發投了141.2局，隔年重回美職，王維中以後原為主，去年因為疫情1年沒有比賽，今年重回先發行列，對他的體能是一大考驗。

對於今年是否能夠投到投手整季規定局數的120局，王維中表示，有在與教練討論，也有想過今年的局數，「但還沒想那麼遠，還是要看自己的身體狀況，因為不想再受傷，目前就是專注在每周的1場比賽。」

由於下周龍隊僅有4場比賽，前2戰先發投手也底定，第3戰預計推出郭郁政，最後1戰交給洋投鋼龍，至於剛奪下生涯第50勝的伍鐸，葉君璋表示，將會把他擺在中繼，「讓他稍微休息一下。」