花蓮漫波飯店1日除過程發生嚴重倒塌，專家質疑業者以「切蛋糕」方式拆除，用機具從建築後方面一刀一刀往前切，導致建築變得細長、梁柱無力支撐而倒塌；而今日（2）臉書「我是中壢人」也貼出1張當地建築拆除照，網友發現圖片中建築後方的柱子殘破細小，機具也在大樓後方作業，驚覺與漫波飯店方式類似，紛紛留言驚呼「不怕事件重演？」

臉書「我是中壢人」今公開1張當地某建築物正在拆除的照片，po文表示有網友詢問當地拆除後會做什麼用途，只見該建築內部幾乎已遭破壞，而大型吊手就在建築後方進行作業，照片中可見靠近路口一側的建築梁柱與牆面幾乎完整，而另一側的梁柱則非常破損，相較靠近路口的梁柱細許多，讓當地網友紛紛留言擔心此狀況與漫波飯店倒塌的原因相似。

臉書「我是中壢人」貼出1張當地建築拆除照，網友發現圖片中建築後方的柱子殘破細小，機具也在大樓後方作業，驚覺與漫波飯店方式類似，驚呼「不怕事件重演？」（翻攝自臉書「我是中壢人」）

不少土木專家指出，一般大樓拆除作業應從最高樓逐層往下拆，質疑漫波飯店廠商以「切蛋糕」方式拆除，導致建築愈切愈小、變成細長結構，重心偏移而倒塌，絕對是拆除不當、便宜行事。（資料照）

不少當地網友留言「這樣拆不怕花蓮昨天的事件重演」、「花蓮人會告訴你最近不要走這段路」、「誇張，花蓮那棟側面情形一樣」。漫波飯店1日在拆除過程發生倒塌，不少土木專家指出，一般大樓拆除作業應從最高樓逐層往下拆，質疑廠商以「切蛋糕」方式拆除，導致建築愈切愈小、變成細長結構，重心偏移而倒塌，絕對是拆除不當、便宜行事。

台北市土木技師公會理事長莊均瑋指出，漫波假期飯店是台灣常見一樓挑高的騎樓式建築，前面以兩支柱子支撐，因會產生結構較弱的「弱層」，俗稱「軟腳蝦」，一旦拆除方式不對，就會致使底下支柱不夠穩。他質疑，拆除後結構變得細長，結構重心只要稍微偏移，就容易瞬間倒塌，就像堆積木堆得又高又細長，極易倒掉，絕對是拆除不當。