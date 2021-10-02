90年代當紅女星黎姿（現改名為：馬黎珈而）過去演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，2008年她與有「殘疾富豪」之稱的香港富商馬廷強結婚，同步宣布退出演藝圈。近年黎姿投入醫美事業成為CEO，上月傳出被知名集團收購，讓黎姿身家一夕之間多了約11億台幣，昨(1日)黎姿過50歲生日，難得分享和富商老公和弟弟、家人同框照片。

黎姿早年為了支撐家中經濟出道，也供弟弟黎嬰唸到醫學院畢業，沒想到2007年黎嬰突發生嚴重車禍，一度有生命危險，昏迷不醒3個多月後才清醒，但仍半身不遂，只能靠輪椅行動。隔年黎姿宣布結婚，為了照顧弟弟和家庭決定引退。2018年黎姿則分享好消息，表示弟弟病況好轉，「今天，弟弟可以站起來與大家見面，我真的非常非常感動」。

黎姿昨過50歲生日，老公馬廷強（左起）、黎姿母親、黎姿、黎姿父親、黎嬰同框。（圖／翻攝自黎姿微博）

黎姿和馬廷強結婚後先生下一對雙胞胎女兒，2012年又生下1女，成為五口之家，黎姿近年投入醫美行業成為最美CEO，所創立的卓珈控股上月經港媒報導，被「美圖秀秀」APP軟體起家的美圖公司相中，一次買入5000股，令黎姿手上持股增加了3.19億港幣（約台幣11億台幣）。

黎姿開心與家人慶生。（圖／翻攝自黎姿微博）

昨黎姿曬出和家人慶生照片，寫下從小到大生日都會把時間留給家人，今年也不意外，最珍貴的禮物不是別的，就是家人的陪伴，黎姿感嘆說：「又長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，但很多時候，我反而覺得成長是個獲得的過程，不單只豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰，也教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天」。

黎姿發文。（圖／翻攝自黎姿微博）

最後，黎姿感謝親友的祝福，感謝大家給她一個難忘的生日，粉絲也開心回：「感恩和孝順是一直喜歡你的地方女神不美在外表還特別善良讓人動容」、「女神生日快樂」、「最好的趙敏，沒有之一」、「幸福可以很簡單，希望你一直都這樣幸福美滿」。