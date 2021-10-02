國民黨團今晚邀請黨主席當選人朱立倫餐敘，朱受訪時表示，將來中央黨部、黨團、智庫是「三合一一體」，所有策略與攻防都是一體的。外傳祕書長一職可望由前台東縣長黃健庭擔任，對此朱並未證實，僅說下週一再來討論細節，隔天就會公布一級主管名單。

為了強化黨中央與黨團的戰力集結，國民黨團總召費鴻泰分三批邀請藍委和主席當選人朱立倫餐敘，首場今晚在台北極品軒登場，出席的有費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷、謝衣鳯、李德維、鄭正鈐、藍委曾銘宗、賴士葆、鄭麗文等人。

剛從台東趕回台北的朱立倫，臉上毫無倦容，看上去精神奕奕。他受訪時表示，自己也擔任過立委，幾乎每一位委員都是他的老朋友、好朋友，未來會重整智庫，中央黨部、黨團、智庫未來不只是三方平台，幾乎是三合一的作法，所有策略、攻防都是一體的。

朱立倫近來積極徵詢人事，日前擬邀請前台東縣長黃健庭擔任祕書長一事，引起部分深藍反彈，朱立倫對此表示，明天還有謝票行程，下週一再來討論這些細節，下周二就會公布一級主管名單。

朱立倫明天將前往罷免陳柏惟總部推廣陳柏惟罷免案，談到勝負關鍵，朱說，來自台中第二選區的立委陳柏惟，每天只想靠政治護身符，長期以來只搞政治鬥爭、意識形態、統獨議題，好奇怪喔，非民眾之福。

朱立倫強調，對於民眾關心的食安、疫苗、紓困等民生議題，陳柏惟是否代表民眾發聲，這才是關鍵，面對違反民意且不適任的立委，相信台中在地民意就是希望把陳柏惟罷掉。