3X3.EXE聯盟賽本周在宜蘭新月廣場展開，2日進行北區男子組第4回合及女子組第3回合賽事。男子組新北Footer在激烈的冠軍賽以18比16擊敗台北2派克，拿下第2座分站冠軍；女子組則由台北國泰繼續稱霸。

台北國泰已連續在女子組前兩回合台北站及台中站賽事奪下冠軍，今天移師宜蘭進行第3回合，表現依舊強勢，面對宜蘭烤哇邦嘎、新北CLOG一路過關，冠軍賽再以17比8擊敗地主隊宜蘭烤哇邦嘎，連3站奪冠。

台北國泰歐婕連兩站拿下MVP，賽後她仍有些驚訝地笑說：「沒有想到會是我，因為在比賽的當下就很專注在比賽中，所以都沒有去想MVP或是什麼的，還是以球隊勝利為主，但當然也很開心有這機會可以拿到個人獎項。」

男子組新北Footer今在場場硬仗中頂住壓力，小組賽兩戰都以1分之差勝出，4強賽擊敗新北XPORTS HOOPERS，第2度闖進冠軍賽。決賽對上第1回合冠軍、3度爭冠的台北2派克，兩隊一路激戰，台北2派克在響哨前的外線出手不進，最後就由新北Footer以2分之差帶走冠軍。

新北Footer繼第2回合之後，再拿下一座分站冠軍，有「舞王」之稱的賴冠瑜獲得MVP，頒獎時還和場邊啦啦隊一同秀了一段舞技。賴冠瑜說：「今年各隊的實力都差不多，就看臨場的表現，也是有隊友互相幫忙、他們信任我，才能拿下MVP。」

賴冠瑜也提到，新北Footer參與這次3X3.EXE聯盟賽，大家透過比賽持續磨合，以賽養戰，團隊都以正面的心態面對比賽，彼此以鼓勵的方式來提昇信心，陣中的前SBL球員蔡峻銘也扮演老大哥的角色，適時提點、穩定軍心。

3X3.EXE聯盟賽下一站賽事將於10月10月國慶日當天在新北市民廣場登場，進行北區男子組第5回合、南區男子組第4回合及女子組第4回合賽事，並將結合新北市「升國旗 迎聖火 全運會 在新北」的國慶相關活動辦理。