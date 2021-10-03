房市火熱，六都今年前3季買賣移轉量逾19萬棟，為近8年新高。業者分析，主要受惠低利環境，且本土疫情影響消散，遞延買盤出籠，加上部分投資人將股市獲利移往房市，房市延續熱度。

在疫情趨緩後，受惠遞延買盤出籠以及低利環境助攻，六都9月移轉棟數共計2.1萬棟，月增28%、年減12%。累計今年前3季，六都買賣移轉量逾19萬棟，為近8年新高。

由於房屋交易流程約耗時1個月，9月移轉棟數主要反映8月市況。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情三級警戒自5月下旬開始，衝擊房市交易表現；不過，隨著本土疫情趨緩，購屋信心同步回升，加上低利環境、資金寬鬆政策未改，房市快速回溫。

她說，每年第4季通常是房市全年交易量最大旺季，即便央行9月再度出手打房，決議調整房市3大管控措施，包含新增規範自然人六都與新竹縣市第2戶購屋貸款不得有寬限期、調降購地貸款最高成數為6成等；但自住買氣不減，預估全台全年表現可期，移轉棟數有望上看35萬棟。

另一方面，台股今年在6月衝破18000點關卡，寫下新高紀錄。雖受到國內、外環境影響，台股自高點回檔至16570點左右，量能也大幅萎縮，短線呈現弱勢整理格局；不過，房市仍受惠外溢效應。

先前有建商透露，台股近年表現火熱，部分股民上半年搶當航海王、鋼鐵人，造就許多「少年股神」；根據市場觀察，有部分購屋族在股市逢高落袋為安，轉而將資金移至房市。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚說，由於當前股市波動較大，在房市持續走強下，部分投資人可能考量資產配置，將股市獲利資金移往房地產。

為健全台灣房市，政府自去年以來推出多項打炒房政策，但房市炒作風氣仍蠢蠢欲動。台中市近期出現百人搶預售屋，業者號稱2房房型2小時內完銷，經內政部會同地方政府稽查後，發現業者違反預售屋新制紅單管理規定，所謂2房房型完銷，其實是153戶中僅銷售50戶。

內政部指出，業者收取50戶定金，但其「購買意願書」均未確立買賣價金，且部分無標示停車位，將按違規戶數每戶處罰新台幣15至100萬元。

張金鶚說，許多民眾認為房價看漲，基於預期心理搶進市場，投機客也看準低利、房價有利可圖，市場紅單、line群組炒作仍防不勝防；政府自去年起端出多項政策，要遏止炒房風氣，不過政府執行端必須嚴格稽查，並重罰違規者，才有助市場回歸健全、房地產回歸使用，而非淪為炒作工具。（編輯：張均懋）1101002