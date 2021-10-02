台南市白河區青農張祿棠參加全國農業創新菁英選拔大賽，以實務經驗分享農業新思維，榮獲亞軍殊榮。他強調，未來的農業，除了要更佳運用不同領域如電子、機械、商管、行銷等科學，更要學習「紐西蘭奇異果」產銷模式，透過群體小農合作跨出台灣，將共同品牌迎向世界。

張祿棠6年多前開始種紅龍果，以獨到栽培方式，將學術與實務結合並融會貫通，產出的高品質紅龍果，曾在台北第二果菜批發市場以每公斤200元的高價賣出。

張祿棠表示，此次參加的農業創新菁英選拔大賽，強調新農業新思維，這次他報告主軸，說明精準化、科學化管理的重要，如荷蘭用科學數據管理建立農業王國。而紅龍果的經營策略，應是先以高品質農產品區隔市場、建立品牌，再發展共同品牌行銷國際。

青農（前排左四）及白河區農會推廣人員合照。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

張祿棠提到，隨著5G雲端物聯網世代來臨，透過科技可更容易大量獲得數據，結合植物學理論，再依靠人腦智慧判斷，轉化成可利用的資訊程式系統，可幫助新進農民建立更快速的栽培學習，以減少錯誤。

張祿棠舉例，運用電腦程式運算，可推算不同批次紅龍果採收的時機和成熟度，對於穩定紅龍果品質很方便。「別害怕AI人工智慧科技。」他說，AI科技就是從經驗跟智慧所誕生出來的，可讓農民面對極端氣候與多變的市場，做出適當的反擊。

白河區農會所輔導青農張祿棠代表台南榮獲全國農業創新菁英選拔大賽亞軍。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

他期待，未來台南的青農在一步一腳印學習農業管理技術的基礎下，運用科技、創意團結力量，並透過產官學研共同合作，將台南農產品變成國際行銷的精品，為新青農找新契機。