台南市白河區青農張祿棠參加全國農業創新菁英選拔大賽，以實務經驗分享農業新思維，榮獲亞軍殊榮。他強調，未來的農業，除了要更佳運用不同領域如電子、機械、商管、行銷等科學，更要學習「紐西蘭奇異果」產銷模式，透過群體小農合作跨出台灣，將共同品牌迎向世界。
張祿棠6年多前開始種紅龍果，以獨到栽培方式，將學術與實務結合並融會貫通，產出的高品質紅龍果，曾在台北第二果菜批發市場以每公斤200元的高價賣出。
張祿棠表示，此次參加的農業創新菁英選拔大賽，強調新農業新思維，這次他報告主軸，說明精準化、科學化管理的重要，如荷蘭用科學數據管理建立農業王國。而紅龍果的經營策略，應是先以高品質農產品區隔市場、建立品牌，再發展共同品牌行銷國際。
張祿棠提到，隨著5G雲端物聯網世代來臨，透過科技可更容易大量獲得數據，結合植物學理論，再依靠人腦智慧判斷，轉化成可利用的資訊程式系統，可幫助新進農民建立更快速的栽培學習，以減少錯誤。
張祿棠舉例，運用電腦程式運算，可推算不同批次紅龍果採收的時機和成熟度，對於穩定紅龍果品質很方便。「別害怕AI人工智慧科技。」他說，AI科技就是從經驗跟智慧所誕生出來的，可讓農民面對極端氣候與多變的市場，做出適當的反擊。
他期待，未來台南的青農在一步一腳印學習農業管理技術的基礎下，運用科技、創意團結力量，並透過產官學研共同合作，將台南農產品變成國際行銷的精品，為新青農找新契機。
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