大陸新冠疫苗接種逾22億劑次 19:092021/10/02 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸新冠疫苗接種逾22億劑次。示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國國家衛健委今（2日）發佈，截至2021年10月1日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗22億1220.6萬劑次。 巴西將引進大陸康希諾新冠疫苗 第十輪施打時間不同調 部分縣市維持10月6日開打 #22億 #劑次 #大陸新 #疫苗接種 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公費流感疫苗 打氣低落 04:102021/10/02 焦點要聞 「大陸第一美人」遭老公背叛離婚 淡出演藝圈今身價10億 08:192021/10/02 娛樂 大陸建大型常設隔離所 供入境檢疫 04:102021/10/02 產業財經 中方代表75國第76屆聯大 籲實現疫苗公平分配 09:462021/10/02 兩岸 高端腸病毒71型疫苗 申請台藥證 04:102021/10/02 財經要聞 北市校園BNT疫苗接種 8天1828人施打後不適、1人胸痛住院 16:322021/10/02 生活 涉嫌嚴重違紀違法 大陸首任司法部長傅政華接受審查及調查 12:022021/10/02 兩岸 高鐵42員工假冒身分打莫德納 陳時中回應了 10:212021/10/02 生活 黑龍江本土疫情仍持續 雙鴨山不遵守居家隔離擅自外出將集中隔離 11:472021/10/02 兩岸 大陸軍事消息：看了珠海航展 英國更怕阿根廷買梟龍了 10:232021/10/02 兩岸 南投縣長者開打第二劑莫德納 林明溱再爭取開放地方採購疫苗 13:322021/10/02 生活 兩岸熱門新聞 大陸軍事消息：看了珠海航展 英國更怕阿根廷買梟龍了 - 兩岸 被大陸釋放的斯帕弗返回加拿大後 首度發表公開聲明 - 兩岸 布林肯發賀詞 尋求與中國合作 - 產業財經 - 旺報 美媒：戴琪將宣布陸未遵守第一階段貿易協定 - 兩岸 任正非宣示要「高鼻子」人才 前BBC高管加入華為 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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