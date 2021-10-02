詩肯董事長林福勤邀嘉義市長黃敏惠到北港路旗艦店參觀。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詩肯董事長林福勤邀嘉義市長黃敏惠到北港路旗艦店參觀。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詩肯柚木北港路旗艦店，占地260坪，集合「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」三大品牌。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

詩肯柚木北港路旗艦店，占地260坪，集合「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」三大品牌。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全國最大柚木家具專賣連鎖品牌，也是股票上市公司詩肯，將詩肯柚木全國最大旗艦店設在嘉義市北港路上。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台最大柚木家具專賣連鎖品牌，也是股票上市公司詩肯，看好嘉義市消費力，近日大舉投資嘉義市，將詩肯柚木全國最大旗艦店設在北港路上，詩肯董事長林福勤說，詩肯8年前在嘉市設點後，業績年年長紅、位居南部第一，證明嘉義市真是雲嘉南地區消費中心、購買力驚人，所以詩肯擴大投資，在北港路設置囊括旗下三大品牌的旗艦店，要帶頭拚經濟。

林福勤邀嘉義市長黃敏惠到北港路旗艦店參觀，占地260坪的展售空間，集合「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「詩肯睡眠」三大品牌，林福勤表示，嘉義市是非常重要的戰略地點，因為木都基因，嘉義人深愛原木，更懂得精品，採購實力驚人，尤其嘉市有地利之便，能輻射雲嘉南，吸引外縣市民眾到嘉市消費，因此詩肯柚木積極擴大在嘉投資，設立全台最大旗艦店，三大品牌一起進入。

黃敏惠說，嘉義市是西部走廊新都心，從南彰化到北台南的消費人口，都在嘉義市消費，「土地面積不大的嘉義市，能量很大」。黃敏惠指詩肯柚木的高質感、原木設計，不僅是文青、成功人士的最愛，更與2021台灣設計展的精神相呼應，強調嘉市用設計導入城市治理，詩肯用設計展現木之美與高服務品質，「讓家與嘉一起美麗」。

市府建設處表示，跨國連鎖傢俱品牌集團詩肯創辦人林福勤來自新加坡，是台灣最大家具連鎖品牌，設有物流中心與129個銷售據點，也是台灣唯一掛牌上市的家具品牌，經營版圖擴及台灣、新加坡、日本、汶萊、德國、美國等地。