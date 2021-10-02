第56屆金鐘獎在台灣疫情趨緩的狀況下，得以在10月2日舉行，今年由主播兼網紅「視網膜」陳子見獨挑典禮主持的重任，還發宏願會讓典禮準時結束，超時1分鐘喝1杯香菜汁，讓觀眾對這次典禮有另類期待。台灣桌球王子江宏傑和徐展元一起現身紅毯，罕見梳油頭的江宏傑秒變霸氣帥總裁風格，一票女粉絲都瘋狂了。

江宏傑今年因為家務事鬧得沸沸揚揚，和日本桌球甜心福原愛宣布正式離婚後，重心放在兩個小孩和運動競技類節目《全明星運動會》，在節目運動帥氣形象深植人心，也擄獲不少粉絲；今日和體育主播徐展元一起走紅毯，他罕見梳起油頭，露出深邃的五官，微微一笑就迷暈觀眾。

江宏傑被許多網友譽為紅毯第一帥。(圖/ 三立電視提供)

而運動員出身的江宏傑，今日穿著黑色高領上衣罩著深藍色西裝，合身剪裁藏不住他高壯的身材，走起路來穩重模樣帥氣程度破表；雖然江宏傑未以《全明星運動會》入圍主持人獎項，但節目仍不負眾望入圍益智及實境節目獎和節目創新獎。

金鐘56今年的戲劇節目獎入圍的有《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《客家尋味劇場-女孩上場》、《黑喵知情》和《飄洋過海來愛你》等，每一部話題度都超高，也都是獲獎熱門。

而典禮中有三段表演節目，分別由陳明章演唱，主持人視網膜搭檔Sandy吳姍儒、炎亞綸合作脫口秀，及動力火車要衣連串演唱10首國、台、客語電視主題曲，讓觀眾回憶看電視劇的感動。