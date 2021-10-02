第56屆金鐘獎頒獎典禮今(2日)晚於國父紀念館盛大舉行，星光大道5點準時進行，由黃豪平搭檔「最正主播」蔡尚樺，現場星光熠熠，以《天才衝衝衝》入圍益智實境節目主持人獎的曾國城、張文綺、徐凱希一登上紅毯，立刻搶盡鎂光燈焦點。

張文綺、徐凱希穿上平口和斜肩長禮服，辣露渾圓美胸，往下看高衩開到腿根，一雙長腿出來見客，上下皆露相當火辣，而曾國城則穿灰色西裝，帥氣十足，完全看不出年紀。

曾文城也大讚兩人辣慘了，而張文綺為了金鐘紅毯減肥，取消家庭旅遊，被問到有信心拿到紅毯最美嗎？她笑稱「當然希望可以，不要說最美，但要爭個前3美」。

張文綺和徐凱希不約而同上下齊露秀火辣身材。(圖／三立電視提供)

另外，曾國城以《天才衝衝衝》及《一字千金鬥字英雄會》雙入圍益智及實境節目主持人獎，形成自己打自己，他也表示：「雖然有點討厭，但畢竟曾槓龜過，所以已調適好了。」

本屆金鐘獎主持人找來視網膜獨挑大樑，他也發下豪語，超時1分鐘喝1杯香菜汁，到底最後會喝多少杯，成為觀眾關注焦點，另外，他還會和吳姍儒、炎亞綸共演跨界脫口秀。

而「永遠的綠葉」高振鵬、「香腸伯」長青、金鐘視帝龍劭華等今年過世的藝人，也會透過追思影片現身金鐘舞台，小鬼今年能否奪下益智及實境節目主持人獎，也備受矚目。