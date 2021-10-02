「國防新聞」1日報導，以色列將與西北非國家摩洛哥簽署國防合作協議，共同生產又稱為「滯空彈藥」的神風無人機。了解相關計畫的人士表示，以色列防長很快會造訪該國並簽署協議，已洽商無人機生產的相關工作。

軍事專家喬凱爾（Mohammad Choucair）表示，隨著摩洛哥建立新政府，以色列國防部長將走訪拉巴特，簽署與摩洛哥聯合製造國防裝備的合約。

甚至，為了強化摩洛哥軍事武器庫，合約還包括該國所需要的短程與中程飛彈系統，與可用於阿爾及利亞武裝衝突的裝甲車輛與戰車。當然，這些載具同樣可用於癱瘓沿著西撒哈拉摩洛哥牆出沒的波利薩里歐陣線（Polisario Front）。波利薩歐陣線為武裝政治組織，試圖結束摩洛哥對沙漠地區的控制。

喬凱爾補充，以色列會先將4架滯空彈藥Hermes 900送至摩洛哥，以對付西撒哈拉摩洛哥牆的叛亂運動。滯空彈藥以自身撞擊目標並造成傷害，故又稱為神風無人機。

他表示，「如果這些無人機證明了作戰能力，摩洛哥就會開始生產。依據該國軍事戰略，摩洛哥往往採用多元化的軍事裝備與合作夥伴。因此，所生產的無人機將不限於哪一種型號，而是包含可運用在各個軍事領域的機型」。

雖然，摩洛哥並沒有任何一家國防企業，獲選生產以色列無人跡；但喬凱爾認為，屆時將由摩洛哥與美國共同成立的合資企業，負責生產神風無人機。

報導指出，這並非摩洛哥首次對無人機系統展露興趣。2021年4月，該國就和土耳其簽署合約，採購13架「拜拉克塔」（Bayraktar TB2）戰鬥無人機，首批無人機已於9月交付。

喬凱爾分析，不管是在伊拉克還是敘利亞戰區，土耳其無人機都展現不錯的戰鬥能力，也因此摩洛哥向其採購實屬自然之理。

當問及向以色列與土耳其分別採購無人機，將對摩洛哥在地緣政治上帶來何種衝擊；喬凱爾表示，不管雙方在區域競爭態勢如何，摩洛哥都可採購土耳其無人機，又與以色列簽署生產無人機的軍事合作協議。這不但開啟摩洛哥與以色列間的合作，甚至能將美國拉進軍事夥伴關係。一方面摩洛哥得以生產軍事裝備，另一方面以色列則能精進這款飛機的技術。

在美國主導以巴和平協議下，摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹，已於2020年和以色列關係正常化。