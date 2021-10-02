為解決晶片荒，美國要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，經濟部長王美花表示，該事情是「自願性質」。宅神朱學恒痛批，面對美國的壓力，台灣的政府軟得比軟腳蝦還軟，如果用雞蛋砸，可能雞蛋都不會破，他更直言，如果台積電這個「護國神山」被拔走，以後要怎麼辦？

朱學恒1日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，大家回憶一下就會記得，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，台積電有向美國要求趕快給疫苗，才會有後續那麼多莫德納，所以台灣打莫德納的人欠台積電一筆，而且台積電還捐了500萬劑BNT，台積電護國神山之名，名不虛傳。

朱學恒分析了一下車用晶片荒的問題後指出，不知道王美花是不是看不懂英文，她如果看的懂，就知道雷蒙多講得很硬，「希望你45天內交出來，否則我們有別的辦法」，且美方要用的《國防生產法》，最近一次用是在去年疫情最嚴重的時候，美國前總統川普考慮要徵收各廠的民間產能，這是可以民間強徵企業的。

朱學恒直言，台灣的政府軟得比軟腳蝦還軟，如果今天真的有民眾砸雞蛋，可能也不會破，看到王美花這麼軟，那個雞蛋大概也沒辦法破，你講出來，傷心的是台積電和我們，你說人家是護國神山，現在要被拔走了，以後還護不護？要交出來的機密，連我這種等級的人拿到，都可以知道各國要多少晶片、什麼時候下訂、產量如何，當這個機密一公布，所有跟台積電下訂單的人都要脫褲子，這嚴不嚴重？「交出去，以後就沒有護國神山了，台積電被拔掉變美積電，怎麼護國？」