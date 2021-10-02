民進黨立委王定宇點名民眾黨發言人楊寶楨在9月27日的政論節目上，提到「民進黨政治人物害怕如果真的統一後會被清算」一事，台北市長、民眾黨主席柯文哲回應，其實也不用抓住一句話追打，「是王定宇再打？我比較關心他房租交了沒有」。

楊寶楨今（2）日在臉書解釋，她是分享所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，她非常不樂見台灣的現狀被破壞，更不認同這樣的想法；所以無限上綱到一再拿過去的經歷抹紅，那真的大可不必。這並不是她的個人立場，更無涉民眾黨。

楊寶楨直言，這是反應中國大陸工作的台商心中的疑惑，他們認為民進黨給人的感覺就是，每天高喊「抗中保台」升高對立，但好像都只是嘴巴講講，像是原本說是「糖衣毒藥」的ECFA戒也戒不掉；又或是每次提出法理台獨的案子，都是不了了之。既然兩岸之間的交流無法全面斷掉，加深對立的說法是必要的嗎？民進黨的民意代表仍扣著一句節目上的發言貼上紅色標籤，感到相當遺憾。

根據《ETtoday》報導，民眾黨2日舉辦台港研討會，針對子弟兵被王定宇攻擊，柯文哲表示，其實也不用抓住一句話追打，「是王定宇再打？我比較關心他房租交了沒有」。柯文哲也補充說，覆巢之下無完卵，台灣還是同島一命，這沒有誰被清算、不被清算，真的事情來，也沒人逃得掉。