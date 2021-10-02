昨天是中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台38架次，創下國防部公佈共機動態以來最多的紀錄，今天共機又是大規模出動擾台，共計20架次。

國防部晚間表示，殲-16機14架次、蘇愷-30機4架次、運-8反潛機2架次進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。