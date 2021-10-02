「十一」連假不休息 20架次共機今又擾台 19:202021/10/02 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「十一」連假不休息 20架次共機今又擾台（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨天是中國大陸「十一國慶」，解放軍軍機擾台38架次，創下國防部公佈共機動態以來最多的紀錄，今天共機又是大規模出動擾台，共計20架次。 國防部晚間表示，殲-16機14架次、蘇愷-30機4架次、運-8反潛機2架次進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 國民黨團在立院持續杯葛 蘇貞昌：令國人痛心 故宮南院「印尼月」配合振興券推好康 迎國旅大爆發潮 #大陸 #擾台 #十一國慶 #共機 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 護國神山的靠山 04:102021/10/02 時論廣場 台股大跌363點 下周留意國際資金動向 04:102021/10/02 財經焦點 600萬元重陽敬老禮金發放 蘆洲動員20警到場維護並宣導反詐騙 17:232021/10/02 社會 嘉縣萬鷺朝鳳 神龍擺尾引驚呼 04:102021/10/02 地方新聞 大陸十一國慶 共機38架次擾台創紀錄 03:362021/10/02 政治 雙城論壇辦不辦 柯文哲：辦不會加分但不辦會扣分 16:202021/10/02 政治 房市亮點－桃園房市 上南崁生活圈 雙北客搶進 04:102021/10/02 產業．科技 陸科研船經蘭嶼外海 國防部：密切掌握 18:102021/10/02 政治 364天期存單利率 13個月新高 04:102021/10/02 金融．稅務 強化AR實力 廣達加碼投資Lumus 04:102021/10/02 財經要聞 第二多！ 大陸國慶25架共機擾台 04:102021/10/02 焦點要聞 政治熱門新聞 郵局預約五倍券10／4起登場 快速掌握「2方法」這天就可領券 - 政治 向WTO提告大陸農委會改口了 郭正亮看傻：唬爛王 - 政治 他的文章不斷被綠媒引述 郭正亮痛罵2個字 - 政治 提案數、通過數通通掛零！陳柏惟立委評鑑慘了 - 政治 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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