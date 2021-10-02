氣質女神簡嫚書以《她們創業的那些鳥事》角逐劇節目女配角獎，簡嫚書身穿透膚貼身長禮服，大方解放胸前白嫩美肌，搭配脖子上的珠寶項鍊，讓簡嫚書超氣質又不失性感，窈窕身材曲線不像是雙寶媽咪。

簡嫚書在《她們創業的那些鳥事》跳脫她原本個性，演活中性感火辣的「林美季」，這回簡嫚書也展現性感登上金鐘星光大道，簡嫚書頂著俏麗短髮，她身穿透膚貼身長禮服，白嫩酥胸、美肌和纖細身材全都露，讓簡嫚書舉手投足充滿仙氣。

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚7點在國父紀念館舉行，最為吸睛的莫過於戲王戲后之爭，鍾欣凌以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐最佳女主角獎，能否3度封后備受矚目。視帝則有以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的許傑輝，對上施名帥、唐治平、薛仕凌及12歲童星「小不點」李奕樵，跨世代的對決競爭激烈。

備受矚目的益智與實境節目獎，小鬼（黃鴻升）生前與吳宗憲、KID（林柏昇）主持《綜藝玩很大》，對上徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》、曾寶儀《我們回家吧》，還有曾國城《一字千金》自己打自己，誰能抱走益智及實境節目主持人獎，也是一大看點。