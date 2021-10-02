菲律賓總統杜特蒂今天宣布，任期屆滿後將退出政壇，總統民調長期獨占鰲頭的長女薩拉也登記參選納卯市長；薩拉支持者開始將目光轉向小馬可仕，寄望他當選下屆總統，延續杜特蒂政治勢力。

菲律賓憲法規定國家元首不得連任。76歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）9月初曾接受執政黨提名參選下屆副總統，但今天在他的子弟兵、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）登記參選下屆副總統後，杜特蒂表態將退出政壇。

杜特蒂今天說，「在不同的民調和許多論壇上，都反映出普遍的菲律賓人看法」，「大多數菲律賓人認為我沒有資格（參選副總統），規避憲法規定（參選）是違憲也違背憲法精神的」。

他表示：「我現在告訴我的國人，我會遵循你們的願望，今天我宣布我將退出政壇。」

菲律賓反對陣營組成的「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」曾批評，杜特蒂宣布角逐下屆副總統是出於對國際刑事法院（ICC）和國內司法系統可能就掃毒戰向他問責的恐懼，「相信菲律賓人民會意識到他厚顏無恥、自私和追求私利的動機」。

事實上，杜特蒂這項決定並非無跡可循。菲國民調機構「社會氣象站」（SWS）6月調查結果顯示，6成受訪者認為，杜特蒂角逐下屆副總統「違背憲法精神」，應先修憲他才能再參選。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）9月上旬訪談2400名菲國成人也發現，針對下屆副總統可能人選，原本民調一馬當先的杜特蒂，宣布參選後支持度竟下滑到第2位，僅得到14%受訪者支持，參議院議長索托（Vicente Sotto III）則以25%支持率領先群雄。

針對民調結果，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）9月底表示，杜特蒂會傾聽民意，「我只能說總統對民意脈動很敏感。讓我們等待他的最終決定」。

另一方面，杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）在總統大選升溫前，就一直是下屆總統熱門人選，民調一直保持在20%以上，在可能參選人中一支獨秀。

不過，杜特蒂9月初接受執政黨提名後，薩拉就表示自己跟父親早有默契，2022大選只會有「一個杜特蒂」出馬，因此她不會角逐明年總統大位。杜特蒂今天宣布退出政壇後，薩拉的臉書立刻湧入大批支持者歡欣鼓舞，認為薩拉將取而代之，參選下屆總統。

但約一小時後，薩拉就在臉書公布自己遞交參選證書，尋求連任南部大城納卯（Davao）市長的消息，支持者情緒瞬間一落千丈。

明年總統大選登記截止日是今年10月8日，距今還有6天。由於上屆大選中，杜特蒂遲至11月下旬才以「替補」方式，向選舉委員會遞交參選證書，但候選人登記日早在10月16日結束；對部分支持者來說，薩拉雖已尋求連任納卯市長，在候選人登記截止前，她仍可能改變心意，轉而角逐總統大位。

在此同時，不少支持者失望之餘，已將目光轉向尚未明確表態加入總統戰局的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。

小馬可仕9月初表態，正考慮出馬參選下屆總統。小馬可仕去年初也透露，曾於2010年參選總統的前參議員維亞（Manny Villar）建議他不要太早透露要角逐的職位，這可能影響他的贏面。

維亞在2010年總統大選一度領先，但最終敗給艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。

一名支持者今天在薩拉臉書上向她喊話：「妳何時準備好參選總統…都絕對會得到我的選票。在此同時…2022（支持）小馬可仕。」（編輯：黃自強）1101002