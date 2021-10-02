中國共軍在大陸建國周年紀念日派出38架軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），是台灣自2002年9月開始進行類似演習以來，單日最高數量。對此美國國防部副部長在線上會議中回應，要遏止中國的算計，台灣須有效的自我防衛，才能改變遊戲規則。重申台灣在自我防衛能力上的重要性。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen H. Hicks）在1日參與華府智庫展略暨國防研究中心（CSIS）線上研討會，在當中被問及是否憂心中國大陸將會侵略台灣的議題，她的回應如上。

她指出，台美關係良好。而美國對台灣自1970年代起維持對台承諾，其中核心便是協助台灣確保自我防衛能力。台灣維持有效的自我防衛能力，將能改變遊戲規則，能抵禦中國的威嚇算計。

而台灣的情勢也是美國高度關注之處。夏威夷印太司令部每日緊盯著西太平洋，並且在該區域有強大軍力，可降低類似風險，遏止潛在威脅。她進一步表示，因台灣是具有半導體先進產業的民主政體，能透過台灣自我防護確保民主繁榮也是美方利益之處，對此美國將會跟全球夥伴，在協助台灣自我防衛的事上密切合作。

自希克斯上任以來，她形容中國大陸是步步進逼的威脅（pacing threat）。而近期美國、英國與澳洲宣布全新的安全協議AUKUS，被認為是回應中國大陸。她指出，中國大陸正以驚人速度增加軍力（包含海底能力），對鄰國（日本、澳洲，包含關島等地）帶來威脅。而美、英、澳都看到中國大陸國家主席習近平具侵略性的言詞，以及軍力不斷增長的事實，也都越來越清楚中國大陸的意圖所在，並且亮起警戒，也包含澳洲在內。

希克斯補充說明，AUKUS提及的核潛艦協議，並非是為了澳洲提供核武，而是要討論澳洲如何運用核動力。根據美國總統拜登（Joe Biden）宣布，未來三方（美、英、澳）還會在量子運算、網路等領域加深合作。

她說明，如今美國越來越關注中國大陸在某些領域的發展，並確保保美國能有效嚇阻。但這並非表示雙方要展開軍備競賽。她表示美國的目標並非是與中國大陸發生軍事衝突，而是要降低緊張的局勢，並展示可信的嚇阻能力。