大東文化藝術中心在疫情解封後的首發全座位音樂劇為「紀實音樂劇場-歸來去」，該音樂劇由藝術總監陳欣宜的原創發想，完美詮釋醫師詩人曾貴海的16首詩作意象，音樂劇在1日順利落幕，獲得大眾好評。

「紀實音樂劇場-歸來去」選擇榮獲「台灣文學家牛津獎」及「客家終身貢獻獎」曾貴海的16首詩為創作藍本，並以時間軸的概念，在聲音及影像紀實的過程中，帶出非敘事性的進行，以及深層連結的情感層面，經由抽象與現實的空間交錯，建構岀一個台灣客家詩歌與當代劇場的象徵體系。

陳欣宜表示，這次製作團隊特別深入詩人成長的屏東佳冬，走進蘊育詩人的原鄉文化，穿越詩人從小生活的客庄角落，透過詩人及當地人物口述，呈現詩人原鄉「心中的樂音」，並藉由現場樂團音樂的呈現，展現台灣人文細膩溫暖的獨特風情，並以紀實素材深化表達，帶領觀眾透過不同的時空，巡遊詩人所要表達對於客家文化延續的使命，以及土地認同所懷抱的價值與理想。