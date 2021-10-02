前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於美國政府要求半導體大廠包括台積電、三星等交出庫存、訂單、銷售紀錄等商業機密一事，郭正亮認為，可能還有更可怕的事情，例如交出來的資料不正確，會不會有刑責？這都要講清楚！

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）9月23日在半導體峰會上要求晶圓廠，45天內、也就是11月8日前，必須交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據。「如果不願意提交資料，工具箱還有其他方法能讓他們把數據交給我們。希望不要走到那一步，但如果有必要，我們會採取行動。」

前民進黨立委郭正亮今（2）日在《新聞大白話》指出，美國國會剛通過「晶片法」，預算有250億美元，所以商務部長有壓力。

郭正亮解讀，表面上以車用晶片當理由，實際上偷偷去幫助英特爾，我們沒有辦法相信他不去幫助英特爾。因為美國政府歷來就是這樣做，以前法國阿爾斯通（Alstom）的電力部門被切割後，就被奇異公司買走了。

另外，美國商務部長設定45天期限，不然工具箱有很多工具，郭正亮也認為，這句話就是語帶威脅！坦白講，《國防生產法》只能強制美國企業，例如要求在中國大陸的3M要把部分口罩產能移回美國，從來不是針對全球企業。所以未來逼台積電一定是用別的法律，譬如對台積電在美國子公司查稅、查金流。

郭正亮認為，要別人交出客戶資料、庫存數量、產能配置，這對台積電來講是最高機密。車用晶片利潤較低，站在公司的考量，為何要挪出產能幫忙做？而且英特爾在後面虎視眈眈，哪有這樣做生意的？做不過別人，就用政治力量逼別人交出祕密？

郭正亮直言，這件事情對台灣打擊最大，因為台積電全球市佔55％，聯電7％，加起來市佔達到6成多，三星大約17％，台灣有籌碼，政府當然要出來表態！

郭正亮強調，可能還有更可怕的事情，例如美國要求45天內交出資料，美國政府自己也有資料，也會比對，如果交出來的資料不正確，搞不好會提起司法訴訟！會不會有刑責？這都要講清楚！