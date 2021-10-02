旅美學者翁達瑞日前在臉書質疑民眾黨立委高虹安可能被博士班指導教授李傑除名，事後李傑發聲明強調，高虹安確實在2018年取得美國辛辛那提大學博士學位；媒體人彭文正去年曾爆料，翁達瑞真實身分是台籍教授陳時奮。資深媒體人彭文正表示，早期的「翁達瑞」應是陳時奮，但後來「翁達瑞」可能變成一個側翼投稿或側翼1450論戰的代名詞，或是一個假帳號。

被問到網路上說翁達瑞會不會是塔利班其中一個代名詞而已。彭文正在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，極有可能，早期還沒有「塔錄班」的時候，也就是他還沒有惹到高虹安時，「翁達瑞」在海外零星發一些文章，而且他是那種少數在海外的台派學者，很會凹。「翁達瑞」的作法是，比如質疑高虹安指導教授的履歷表沒有她，甚至質疑彭文正的英文頭銜翻譯有問題，一般人不會去搞這種小動作，弄一些似是而非的事情，但「翁達瑞」就是很喜歡玩這種東西。

彭文正接著表示，「翁達瑞」一開始並不出名，塔綠班槓上高虹安後，就一夜成名。早期的「翁達瑞」應是陳時奮，但後來有可能變成為一個側翼投稿或是側翼1450論戰的代名詞，或是一個假帳號，這極為可能。彭文正也質疑，「翁達瑞」如果是北美商學院教授，不用上班嗎？現在不是開學了嗎？半夜打筆仗，那白天在幹嘛呢？因此他慢慢懷疑，「翁達瑞」可能是一個假帳號的代名詞。