1名退役軍人前年在服役期間，假日時與一票友人喝酒聊天，竟趁機入侵住宅、性侵1名女性友人小芳（化名），他在法庭上坦承犯行，但辯稱當時喝醉、已無辨識能力，盼能減刑；法官認為他曾自述國中二年級起就開始喝酒，最高紀錄喝2至3箱玻璃瓶啤酒，因此認定認為酒量不差，未達減刑要件，二審重判7年2月。

判決書指出，男子在2014年8月13日入伍為職業軍人，服役期間時，他在2019年與一票朋友在屋外空地喝酒作樂，當天喝到晚上7點多時，他的1名女性友人小芳因不勝酒力而入屋睡去，他竟趁著屋主忙著招呼客人、送客的機會，偷偷闖到屋內2樓將小芳的內外褲脫去，即便小芳不斷哀求「拜託不要」、「我不要」仍遭他性侵得逞。

小芳控告後，男子在法庭上坦承犯行，但他聲稱當時喝醉了，已喪失辨識行為能力，且也與小方達成和解，希望法官能輕判；不過法官認為，男子曾自述國中二年級起就開始與朋友喝酒，最高紀錄可喝2至3箱玻璃瓶啤酒，1週喝酒4到5天，不認為當天男子已喝醉到無辨識能力。

二審法官也認為，男子已達到「酒精使用障礙症」，長期飲酒已對酒精具「耐受性（tolerance）」，需要增加酒精量才能維持飲酒感覺，因此要達喝醉無意識的程度應該比常人還高，且小芳說當時男子在侵犯時曾說「你下面很濕」、「不會射裡面」，顯見意識清楚，因此依現役軍人犯侵入住宅強制性交罪重判7年2月。

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