1450為「一張照片」突灌爆她臉書 羅智強說話了

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」因以生存遊戲作為題材，上架不到2周就衝上全球收視榜第一名，掀起討論熱潮，近日有綠營側翼直指台北市國民黨議員游淑慧很像劇中的「詭異娃娃」。游淑慧對此坦言，自己看不出哪裡像。徐巧芯則留言喊說，「她很強！射死一堆穿綠衣服的人」，不料卻遭到綠營網軍灌爆臉書。讓同黨議員羅智強看不下去聲援游淑慧，「這麼強的議員，難怪綠營側翼瑟瑟發抖」。

台北市議員游淑慧1日自爆，有網友說她很像「魷魚遊戲」第一集出現的娃娃。（北市議員游淑慧提供）

游淑慧下午到議會質詢民政部門時接受媒體聯訪，她說起初是前立委郭正亮傳照片給她看，當時她覺得很無聊、不知哪裏像，還跟同黨議員鍾沛君抱怨，沒想到對方回她「有像」，她便將照片放到臉書，結果很多朋友私訊表示「我們不敢跟你講，其實我們覺得有像」，另名同黨議員徐巧芯還傳給我戲服連結，把整套衣服都幫我準備好。

但游看完後表示，自己還是不覺得哪裡像，昨天半夜她看著自己的照片和娃娃木頭人，越看越可怕，最後想說還是睡覺好了，後來想想應該是「眼神很殺」的部分很像，且看久了就會有心理暗示，覺得好像有點像，後來就開始練習轉眼睛，她近期也開始追劇，覺得還滿好看。

而就在游淑慧貼文曝光後，徐巧芯現身留言說，「她很強！射死一堆穿綠衣服的人」、「1、2、3塔綠班」，游則回應「那...我努力」。但這因為這句話，徐巧芯臉書隔天遭綠營側翼出征，她對此發文回擊，游淑慧被說跟娃娃很像，那這些自以為自己就是那些穿綠色衣服的人會被射死的，你們長得很李政宰很像，還是跟鄭浩妍很像嗎？什麼時候綠共不只可以去嘲諷游淑慧的長相，等到游淑慧大方自嘲以後，還可以加碼擴大帶入自己也是主角、是被害者？

她強調，「這個娃娃會殺人，但游淑慧議員不會殺人，游淑慧只會用問政打倒塔綠班」。而不出意料，這篇文卻隨即遭大量綠營側翼進攻，短短5小時就累計1500多則留言。

對於游淑慧遭綠營側翼訕笑，羅智強2日在臉書發文聲援，自己最近把「魷魚遊戲」影集追完，有綠營側翼追劇變追殺，嘲笑游淑慧像劇中的機器娃娃，然後開始修理她，會不會太入戲？他強調，游淑慧一直是正直正義的夥伴，也善盡監督政府的責任，用紮實的質詢，讓不守規則的人一一現形，這麼強的議員，難怪綠營側翼瑟瑟發抖，連看劇都要抹她一筆。

123淑慧加油 最近「魷魚遊戲」爆紅 連我都把影集追完 但好看的影集 一到台灣就走味 有綠營側翼追劇變追殺 嘲笑游淑慧像劇中的機器娃娃 然後開始修理淑慧 會不會太入戲？ 面對這些人身霸凌 游淑慧大氣回應 更以劇情自勉 說... 由羅智強發佈於 2021年10月2日 星期六