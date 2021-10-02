被文化部長李永得稱為「藝術界的二刀流」，台灣「藝術界的大谷翔平」，立委黃國書除了問政為人熟知，亦是名書法創作者，今（2）日在國父紀念館開展的《蹽溪過嶺》為其睽違13年的第二次大型個展，他也打趣希望大家看了展後會發現自己是「完全沒有被政治耽誤的書法家」。

黃國書2008年曾首次舉辦個人書法展，「當時覺得心滿意足了，但這幾年再看卻覺得那時的作品羞於見人」在史博館館長廖新田、國美館館長梁永斐等學者、藝術家鼓勵下決定提出申請並順利取得個展資格，然而沒有時間創作又是一大挑戰，他表示：「我經常是在搭高鐵時腦子裡都在想什麼句子好，應該用什麼書體完成。」

李永得在開幕式上致詞表示，通常政治人物或企業家，從事藝術可能是消遣，但黃國書卻是專業的，「就像大谷翔平一樣，他是專業投手，也是專業打擊。」如今作品到國家級的畫廊展出，「等於是登上大聯盟」。

此次黃國書展出的115件作品，均為近兩年的新作，其中有許多「台灣味」的金句諺語，展題「蹽溪過嶺」便引自創作歌手謝銘祐的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，另外如「天公疼憨人」、「草地鑼鼓歡喜就好」等皆令參觀者特別有共鳴。

墨海樓國際藝術研究機構創辦人，也是此次策展人的葉國新則指出，這次策展最大的感受便是「感動」，而這也是藝術創作的出發點，「黃國書委員是文人書法家，先有文、有人，而後才是作品，而文即是人格、風格。」115件作品分為「縱橫古今」，「剛柔並濟」、「行雲流水」、「咫尺千里」四個主題。

墨國新指出，「縱橫古今」可見黃國書博採古令名家長處的混搭變化，「行雲流水」以行書為主體，「剛柔並濟」如作品《抱樸》中「抱」字採王獻之的一筆書，筆力圓柔，而「樸」字則是魏碑方筆，視覺上既對衝又有協調性，「咫尺千里」則可見情感與文字中的畫境。

黃國書出身書香世家，自幼於祖父指導下自柳公權、歐陽詢、顏魯公入手，進而臨摹張黑女、張猛龍、龍門二十品等北魏名碑，又旁及馬王堆帛書與各家篆隸碑帖，行草書則深研二王系統，兼習米元章、松雪道人、王覺新等體勢筆意。