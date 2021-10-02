【LIVE直播】第56屆電視金鐘獎 星光大道受訪區直擊｜2021.10.02

「本土天王」吳宗憲先前傳出將淡出台灣電視圈，將重心改往大陸從商，另一位「綜藝天王」胡瓜上月也傳出連續缺席3周主持了20年的《綜藝大集合》，傳聞他有意退休由後輩接班。對此，今(2日)「浩角翔起」現身金鐘56紅毯，被問此事，阿翔親自解惑，強調胡瓜目前沒有要退休、放下主持棒，還開玩笑說：「趕不走」。

胡瓜今年初談到工作計畫，曾透露想把機會留給後輩，慢慢讓其他人接班，再加上他與民視的合約將在11月約滿，看似對退休埋下伏筆。今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，《綜藝大集合》為此停止錄影了3個多月，之後胡瓜又再多請假了3周，讓請辭之說不脛而走。

胡瓜先前傳出要退休，但已經被否認。（圖／中時資料照片）

8月胡瓜復工，首度正面回應請辭傳聞，他表示因為先前家中有3個長輩，而每天確診人數仍有個位數，才決定先請假，如今疫情回穩就回來攝影棚工作，強調：「沒有像外界聯想那麼多問題」，至於是否會跟民視續約？胡瓜表示雙方關係就像老友，「要不要續可以當場說，現在講續不續約還太早，現在先希望讓節目步上軌道，如何加強節目內容才是要務，再來談合約。」

今浩子、阿翔一同登上電視金鐘獎星光大道，被問老大哥胡瓜是否真的要引退？阿翔語氣輕鬆表示，其實胡瓜先前交出過1個月主持棒，但現在已經繼續回來錄影，之後也會帶著《大集合》繼續往前衝，否認胡瓜打算請辭的傳聞，「瓜哥沒有要退休，站得好好的，趕不走。」

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