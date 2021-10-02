英國皇家海軍1日宣布，「威爾斯親王號」航空母艦（R09）已獲得作戰能力，準備好「於全球範圍執行任務」；由於其姊妹艦「伊麗莎白女王號」（R08）正進行印太部署，代表該艦未來也可能在該區域巡弋。

英國皇家海軍在聲明稿中表示，於完成近期的多國聯合演習後，「威爾斯親王號」已「跨越最後一道障礙」，準備好與「伊麗莎白女王號」一同登上世界舞台；該艦艦長海厄姆（Steve Higham）上校指出，「威爾斯親王號」能在30天內完成全球性任務的準備作業。

由於根據天氣預報，未來幾天內蘇格蘭海域可能出現惡劣天氣，加上「威爾斯親王號」9月30日才剛完成「聯合戰士」（Joint Warrior）大規模多國演習，該艦已於2日返回朴茨茅斯皇家海軍基地（HMNB Portsmouth）休整。

「威爾斯親王號」獲得作戰能力的最後一關，是才剛結束的「聯合戰士」軍演，該演習由英國主導，每年春、秋各舉行1次，本屆共有十多個國家參與，參演者包括「威爾斯親王號」、「阿爾賓號」船塢登陸艦（L14）等超過20艘艦艇，以及F-35B匿蹤戰機、各式海上巡邏機和直升機，總兵力達數千人。

由於英國正重新將注意力轉回印太，「伊麗莎白女王號」航艦打擊群目前就在該區域巡弋，代表「威爾斯親王號」未來也可能於此執行任務。不過英國皇家海軍目前僅有「維多利亞堡號」艦隊固態物資支援艦（A387）能為伊麗莎白女王級航艦補給，勢必將影響其遠洋任務能力。