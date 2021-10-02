38歲的薛仕凌，以《做工的人》中滿嘴檳榔的怪手司機「阿全」一角，獲得電視金鐘獎迷你劇集男配角獎，也是入行近15年、曾拿下兩座金曲獎最佳演唱組合獎、跨足戲劇圈10年的他拿下首座金鐘獎，一向淡定冷靜的他上台領獎時，看似氣定神閒地謝謝評審、觀眾、團隊、家人以及一路支持、陪伴他的朋友，並表示要把這座獎獻給《做工的人》所有團隊！

到了新聞中心的薛仕凌則難掩興奮激動，笑說「早知道就帶血壓藥來！」因為前面《做工的人》入圍剪輯獎但沒有得獎，讓他覺得很難過，「真沒想到我會得獎，在台上不是說沒準備得獎感言，只是我想講的都一樣。每一部作品都集合很多人的時間和努力，我是代表他們拿一個獎項。很開心也覺得很感動！所以把這個獎獻給他們。謝謝一路支持我的家人朋友以及身邊團隊，我真的很幸運」。

從「大嘴巴」時期的饒舌歌手MC40成功轉型演員、進而得獎獲肯定，薛仕凌說，「我只想說，追尋你自己真正喜歡做的事，努力把它做到最好，這樣就好了。從一開始到現在都這樣覺得，以後也不會變」。被問對同時入圍的男主角獎是否抱期待，他開玩笑回：「沒了吧，退休了吧！我真沒想到會得獎。剛剛聽到我名字之後，後面都沒聽到了。」被問得獎後的下一步，他表示最近正要開始宣傳即將於11月上檔的《茶金》。

金鐘評審認為薛仕凌表演率真大膽、極具魅力，自在玩耍於角色「阿全」的粗野與純情傻氣之間，將一個開怪手的底層工人演得有情有義，活靈活現，是劇中一大驚喜。