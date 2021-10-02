演藝圈美魔女溫碧霞是許多觀眾心中的「最美妲己」，不久前被網紅主播指控耍大牌，但她沒多做回應，心情也不受影響還帶員工出遊，55歲顏值狀態依舊維持相當好，讓網友都很驚訝；昨（1）日溫碧霞罕見在微博曬出多張和富尪何祖光多張甜蜜合照，完全看不出兩人婚姻曾亮紅燈，甜蜜模樣閃瞎眾人。

溫碧霞是演藝圈有名的「不老女神」，一舉一動都受到討論和矚目，昨（1）日是她和富尪的結婚紀念日，她罕見發文曬恩愛慶祝結婚21週年，還曬出多張從以前到現在的合照；溫碧霞開心表示這一天是她人生裡最快樂的一天，更向富尪告白「雖然世界一直在變，但我對你的心永不變」。

溫碧霞罕見在微博曬出多張和富尪何祖光多張甜蜜合照，完全看不出兩人婚姻曾亮紅燈，甜蜜模樣閃瞎眾人。(圖/ 摘自溫碧霞微博)

在多張合照中能看出她發自內心的快樂，其中還有她穿著婚紗緊抱何祖光的幸福模樣，許多網友注意到溫碧霞多年來，顏值和身材都保養得宜幾乎沒什麼變化，還是當年觀眾心中的女神，也紛紛給予祝福，「希望女神可以永遠過得這麼幸福」。

其實溫碧霞和何祖光在結婚17年時，曾驚傳兩人分居長達4個月，導火線疑似是因為溫碧霞演藝工作的關係，為了拍戲常常就要離開家裡數個月，聚少離多才會出現分居的窘境；不過，他們在短暫分開冷靜後，迅速復合，溫碧霞還透露像是回到熱戀期。