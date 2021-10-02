第56屆金鐘獎今晚在國父紀念館舉行，大霈（李霈瑜）以三立《原來是匠紫》，擊敗李四端、高怡平、竇智孔、李明璁等勁敵，勇奪第2座生活風格節目主持人獎，她在後台被問到有想過今天會再抱走一座獎嗎？她超直白說：「我有！我很誠實，完全沒有在那邊客套的。」也表示「一個安定的心，比實質上的幸運物更有力量」。

33歲的大霈（李霈瑜）出道7年，2019年曾憑《水下三十米》奪得該獎項，去年還入圍金馬獎最佳女主角獎，時隔2年今晚以能體驗各行業為主題的《原來是匠紫》再獲生活風格節目主持人獎，主持功力和演技有目共睹。

她認為當外景主持人不容易，能勝任的原因是，「其實我覺得就是要忘記自己是主持人，如果把自己當成每一位受訪者的朋友，那是最快進入狀況的方式，然後我覺得同理心太重要，因為我們不是走馬看花，我們想要做深入的，我真的被這些職人感動，我就是觀眾跟受訪者的介質，我有責任在，就是一個『真心』。」

她還透露在台上最後才感謝爸媽，因為得獎感言限制90秒，所以事前有跟爸媽說「我可能會先把你們刪掉唷！」爸媽也能理解讓她在台上先感謝該謝的人，她笑說在倒數時，不想被討厭，所以就急忙趕快下台，但她想謝謝《水下三十米》的製作人李景白，教她卸下對鏡頭的心房，才能將真實的自己呈現在節目裡；而生活風格節目則由公視的《誰來晚餐12》奪得。