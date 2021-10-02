泓瑞建設公司在台中市北屯區「崇德薈」預售屋建案引發爭議，台中市地政局分別在1、2日下午，24小時內會同消費者保護官、內政部地政司、財政部中區國稅局展開聯合稽查。地政局說，該建案2房部分為153戶，其中銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，就傳出2房已完銷製造熱銷假象，經確認後可按戶處罰15至100萬元。

台中市地政局表示，違規的50戶如每戶最高可開罰100萬元，全部共5000萬元，目前尚未確定開罰的金額，這是7月1日實施新制後，首次因為紅單而開罰的個案。

地政局指出，該預售屋建案，總戶數為313戶(2房部分為153戶)，銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，即傳出2房已完銷之誇大不實消息，疑以不實銷售實績營造購屋熱銷假象，是否有影響交易秩序之欺罔行為部分，將移送權責機關公平交易委員會處理。

地政局強調，為維護預售屋正常交易秩序，避免消費者衝動而被誤導，針對銷售預售屋行為，訂有相關規定，如有違規行為，查獲違反法令情事，將依法嚴懲，絕不寬貸。