聲援團體指太極門案是「法稅暴力」。（太極門提供）

10月2日為「國際非暴力日」，聯合國NGO世界公民總會等10餘團體今日舉辦響應活動，並以網路論壇方式邀請學者座談，會中提及太極門案，是國家法稅暴力，呼籲全民站出來共同為正義發聲，維護人權的信念。

太極門掌門人洪道子指出，「愛」是人類心靈中寶貴的資產，也是人類生生不息的動力，更是人權的基本元素，我們必須倡議人權，並克服萬難，實踐人權，讓這普世的價值，成為政府治國的最高圭臬，人民同享，期待違法濫權、迫害人權的官員能夠早日醒悟，勇敢面對錯誤、改正錯誤。

新北市新世代扶輪社社長蔡維杰指出，最近接觸到一個案例，當事人的媽媽最近被行政執行署管收，執行署連絡這位女兒快籌出500萬欠稅款，還稱女兒可以做連帶保證、分期繳納。執行官說女兒看起來收入很多，還有房子可以辦貸款，足以幫媽媽還。然而，執行官說的話有依法嗎？為何對女兒收入、財產，這些個資那麼清楚，這不是違反個資法嗎？跟民間討債公司沒兩樣。

法稅改革聯盟發起人之一、真理大學法律系吳景欽副教授表示，暴力的來源很多，國家暴力的傷害最大，因為它看起來有合法外觀，人民要對抗很困難，其中最典型的就是太極門案，去年法稅改革聯盟志工在路邊舉牌質疑執行官領多少獎金，就被違法逮捕，呼籲全民都要關注這些國家暴力，因為說不準哪一天就會輪到自己。

資深前法官暨真理大學財經學院法律學系副教授林燦都談到，太極門81年度稅案的判決是錯誤的，若法院判決所根據的法令是違法的，侵害到人民的權利，可依司法院大法官審理案件法第5條第1項第2款規定聲請釋憲，如果釋憲後確認是違憲的，就可以再交由法院審判。

司法單位執法人員黃小姐指出，2020年國家強制執行太極門的修行道場預定地，讓太極門師徒多年來以訴訟、行政跨部會議、立法院公聽會等動搖五院的權利爭取的結果，再度被國家抹滅。黃小姐認為，太極門案件遭受信仰迫害的結果，應作為國家人權委員會調查、平反的對象，返還太極門修行道場預定地，還給太極門師徒清白與公道，並究責涉案之官員。