全台機車規模達1400萬輛，未來可望全部汰換為電動機車，但是國產電動機車大多用國外離散式功率元件設計驅動器，斷鏈或受制於人風險高，而且多種次系統、電池交換站也欠缺標準規範，也因此工研院宣布推出高功率電機車驅動次系統公版，號稱在功率、馬力、續航力與環保程度都堪比、甚至優於市面上產品，並推動「全國電動機車動力次系統標準化」，以提升電動機車產業整體效益與產值，

目前國內電動機車大多用國外離散式功率元件設計驅動器，為了讓國內供應鏈不斷鏈，經濟部工業局支持工研院建置平台，整合國內上下游業者，包括大中積體電路、杰力、毅嘉、名力精密鋼模、先豐、欣興、敬鵬等，從晶片、功率模組、驅動器，到全機車自主生產，目前自給率已大於93％，從晶片、次系統、系統原型產品一條龍式串聯，打造150cc電動機車本土化供應鏈，並透過電動機車比賽進行驗證，證明可通過高強度競賽的考驗。

工研院電子與光電系統所所長吳志毅表示，國內多家業者推出電動機車，然而目前電動機車包括電池交換站、馬達驅動次系統、功率模組等零組件，仍欠缺相關標準規範，為提升功率半導體效能，工研院除了開發異質整合封裝和功率模組，更推動「全國電動機車動力次系統標準化」，整合型功率模組（PIM）與驅動器（Motor Drive）技術，提供國內150cc以下電動機車驅控次系統公版解決方案，搭配工研院開發的電池管理系統、台製電動馬達，透過與系統整合業者進行懸吊、剎車系統等整車調校，有助於提供業者一個共用平台，整合串聯從上游晶片到下游系統供應鏈，提升電動機車產業整體效益與產值。

吳志毅指出，工研院研發出的ITRI Racing電動機車，具備高功率、高馬力、高續航力、高環保「四高」特色，以功率來說，目前國內各家機車最大功率為7.6kW， ITRI Racing電動機車最大功率可達 9kW，目前已具備小量產與客製化的能力，ITRI Racing最大馬力可達12hp，同樣優於Gogoro以加速性見長的S3 ABS，以及光陽S7R、宏佳騰Ai-1 Sport等。

另外，電池續航力是目前業界最急待突破的瓶頸，吳志毅表示ITRI Racing續航力可達170km ，媲美國內市售電動機車，更可搭配模組化設計，兼具輕量化與續航力，協助業者開發兼具大馬力、高續航力的新世代產品，環保已是全球共識，台灣運輸部門碳排放量約占溫室氣體排放12％，ITRI Racing 7年可整下2.5噸碳排放，優於市售電動機車的2.3噸。

工研院表示，未來因應電動車、新再生能源等綠色政策，和AI、 5G等數位政策推動，工研院未來將積極投入如碳化矽、氮化鎵等「化合物半導體」領域，發展更大功率密度、更低能耗、更高頻的相關應用，攜手產業布局高階智慧電動機車市場。

今年ITRI Racing電動機車也參加全國唯一大專校際道路機車賽事（UCRR），並首度參加電車示範組，UCRR創辦人張繼中表示，今年疫情壟罩下參賽選手竟突破260台次，包括樹德科技大學曾心選手都踴躍參賽，希望推廣摩托賽車的運動文化與風氣。