今年金鐘獎頒獎典禮紅毯上女星為了吸睛爭紅毯第一美，使出渾身解術，紛紛穿上深V禮服、爆乳裝、側乳裝，雪乳美胸不再冰封雪藏，款式性感前衛大解放，但色調則以經典不敗的黑白色系禮服為主，既能兼顧性感吸睛，又以經典黑白禮服不出大錯，充分展現時尚智慧。

謝怡芬（Janet）穿上既爆乳又開高叉的APUJAN禮服，搭配De Beers珠寶。（本報攝影中心）

以《戒指流浪記》入圍女配角獎的謝怡芬（JANET）穿詹朴 (APUJAN)甫在倫敦時裝周發表的黑色開叉禮服，美胸兩側全露，性感破表，JANET自嘲穿這套禮服餵奶會很方便，萬一幸運得獎說不定還會當場「噴奶」，說話尺度與服裝一樣大解放，復古髮型搭配De Beers鑽石珠寶，猶如性感版的奧黛莉赫本。

大霈穿Demetrios Bridal Room白色雙開高叉禮服搭寶格麗珠寶，展現修長美腿的優勢。（本報攝影中心）

大霈（李霈瑜）穿Demetrios Bridal Room白色雙開高叉禮服，模特兒出身的她可以秀出最引以為傲的修長美腿，再加上寶格麗（BVLGARI）Divas Dream系列珠寶和Lvcea Mosaic腕表加持，女神造型廣受一致好評。

吳姍儒穿Jillbridal土耳其藍深V禮服敞開前胸，配戴要價4千萬元的伯爵PIAGET珠寶。（吳姍儒提供）

以公視《36題愛上你》入圍綜藝節目主持人獎的吳姍儒，6年來已入圍金鐘5次，早已非昔日的「吳宗憲女兒」，而是獨霸一方的主持泰斗，今年的她已是老神在在，不僅早早就準備好得獎感言，還首度挑戰自我尺度，身穿Jillbridal土耳其藍深V禮服敞開前胸，為此她連續半個月不吃有味道的食物，晚上過了4點就不吃東西，讓自己看起來更加纖細輕盈，再加上總價逾4千萬伯爵（Piaget)珠寶，展現氣勢與自信。

温貞菱穿深V黑色帥氣褲裝，雪白美胸最是令人驚豔，一反《斯卡羅》的黑美人形象。（本報攝影中心）

温貞菱穿黑色帥氣褲裝，同樣也有深低V領的設計，一反《斯卡羅》的黑美人形象，尤其雪白美胸最是令人驚豔。入圍女配角獎的簡嫚書穿MS IDEAS銀色亮片訂製禮服，搭配MIKIMOTO 珍珠項鍊和耳環，亮面光澤的禮服與霧感光澤的珍珠對比衝突呼應，別具美感。

李雪穿林薇（LINWEI）黑色高訂禮服，豐滿美胸呼之欲出。（本報攝影中心）

孫可芳以「若是一個人」入圍戲劇節目女主角獎，穿白色禮服搭配MIKIMOTO白色珍珠珠寶作品，清新可人。（本報攝影中心）

以《致親愛的孤獨者─凱涵》入圍金鐘迷你劇集視后的李雪穿林

劉品言穿黑色深低U領禮服走紅毯，揚言要爭紅毯第一美，大尺度坦露美胸的程度讓人目不轉睛。（本報攝影中心）

薇（LINWEI）黑色高訂禮服，豐滿美胸呼之欲出，彷彿要從前開襟禮服炸開似的，搭配伯爵珠寶，性感又不減優雅。孫可芳以「若是一個人」入圍戲劇節目女主角獎，穿白色禮服搭配MIKIMOTO白色珍珠珠寶作品，清新可人。

林予晞穿拜堂BAITANG禮服，搭配De Beers珠寶。（本報攝影中心）

劉品言穿黑色深低U領禮服走紅毯，揚言要爭紅毯第一美，大尺度坦露美胸的程度讓人目不轉睛，是本屆紅毯上最敢露的女星。林予晞穿由時尚大師周仰傑（Jimmy Choo）涉足高訂服The Atelier 拜堂BAITANG禮服，搭配De Beers珠寶。頒獎人鍾瑶穿MOSCHINO豹紋洋裝拼接黑色西裝，搭配伯爵珠寶。