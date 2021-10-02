台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，而在民間國會評鑑組織「口袋國會」1日的評比頒獎典禮，在全立法院並未得到任何獎項，而在所屬的國防外交委員會評比僅獲1顆星，而值得注意的是，陳柏惟提案數、通過數通通掛零。前民進黨立委郭正亮表示，陳柏惟強調他的立委出席率百分之百；不過他認為，主要是因為陳柏惟的講話和問政表現，而不是出席率。

針對陳柏惟的立委評鑑，郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟強調他的立委出席率百分之百，但立委出席率百分之百是基本的，去看看民進黨國防外交委員會中的王定宇、蔡適應、羅致政，都得過優秀的評鑑，坦白講，陳柏惟和他們程度差太遠了。

郭正亮接著指出，陳柏惟還有一些很驚人的質詢，比如問你草蝦之類的，甚至曾質詢，挖砂船會不會影響台灣岩層之類的，因此他得到這樣的評鑑，主要是因為他的講話和問政表現，而不是出席率。

郭正亮表示，他聽到有人在為陳柏惟辯護，強調他出席率很高啊。但現在陳柏惟罷免案還有另一個新的趨勢，也就是逐漸走向兩黨對決，而罷免的本質就是負面情緒的動員，反對他的人本來投票就會比較高，因此支持陳柏惟的人，就會怕支持他的投票率不高，因此現在漸漸有人在批前立委顏寬恒，也就是用兩種負面動員，看誰比較厲害，這也就是綠營新系重量級軍師利錦祥會出馬的原因。