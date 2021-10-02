大陸神舟十二號3名太空人安全返回地球，取出的搭載物包括一些經過外太空洗禮的種子，然外太空有很強的輻射，將會導致這種「太空種子」發生突變，科學家發現這些種子的發芽率、產量、抗性、甚至是外觀都會發生改變，且變化毫無規律，多是隨機性的。

新浪科技報導，太空環境不比地球，除了重力和高真空環境以外，強力的輻射更是不可小覷，但科學家發現，其中伽瑪射線、高能量分子和宇宙射線能夠誘發植物種子的生物遺傳物質發生改變，是種子變異的主因，但並非每顆種子都會突變，且對人類有益的突變僅約3%。

此外，每種植物種子對太空幅射的敏感程度大不相同，如小麥、玉米、向日葵、番茄等種子經由太空幅射後，發芽率都有明顯的提高；而豌豆、青椒、水稻等植物種子的發芽率則無太大變化；另外，西瓜、茄子、蘿蔔等種子在幅射過後，發芽率反而明顯降低。

然而，這些太空種子在回歸地球後並不能直接投入市場，而是要藉由多代繁育，仔細檢視這些突變的植物種子的穩定性，根據群體、異地試種比較，確保都能持續產出優良的突變種，並在送審後才合格。

值得一提的是，由於幅射對人體有一定的危害，因而會有人擔憂變異後的種子是否不夠安全，但太空育種為幅射又變改變種子的遺傳序列，並非有新的外源基因，更何況在地球上的種子也會變異，只是過程十分長久，因此可以將其理解為地面上的加速變異；此外，返回地球的種子也會經過測試，確保沒有放射性物質，所以是有一定的安全性。