屏東1名從事建築業的婦人過世後留下880兩的黃金遺產，市值約5144萬，而她在生前將黃金放在未婚的長女家中，過世後隔年長女也逝世，而婦人親生的3名子女與婦人丈夫再婚後生下的3名子女，除了已逝的長女，其餘5人都主張具有繼承權；法院最後認定黃金確實屬婦人遺產，婦人親生子女才具繼承權。

判決書指出，該名李姓婦人有3名子女，與丈夫離婚後，對方再與下任妻子生下3名子女，婦人在2015年去年，而共6名子女在清理遺產時發現，婦人以長女為保管人名義，在銀行留下880兩的黃金金條（市值約5144萬），而婦人的未婚長女在隔年也相繼去世。

依據法律，若該黃金遺產屬「婦人」所有，則婦人親生的3名子女有繼承權，但若該遺產屬「婦人長女」所有，則該長女所有兄弟姐妹皆有繼承權，即其餘5人皆可繼承；婦人的次女主張，姊姊生前在母親過世後，先開立保險箱放置黃金，之後又企圖更改保管人，足以證明黃金非胞姐所有；但與婦人沒有血緣關係的3人主張，黃金原本一直放在長女的房屋中，不能證明黃金由婦人所購買，因此長女就是黃金所有權人。

銀樓業者出庭表示，婦人從事建築業，婦人於1977年起就開始將錢存入銀行，或是買黃金保值，每次都是大手筆買了1、20兩，有時會帶長女一起來；法官也發現婦人曾匯大筆款項給長女，而長女本身並無其他投資或存款，顯見該黃金應屬於「婦人」所有，因此由婦人親生的3名子女均分，而由於長女已過世，長女所獲得的1/3黃金則再由其餘5人均分。