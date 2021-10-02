本展「蹽溪過嶺－－黃國書書法創作展」開幕式於今日(2日)於國父紀念館文華軒舉行，由知名藝術鑑定家葉國新博士跨刀策畫黃國書委員個人書藝創作大展。策展人葉國新表示:「黃國書已寄情翰墨五十載，自2008年在台中市文化中心大墩藝廊舉辦『希閑弄墨』書法展，首次個展便驚艷書壇，並陸續於2009、2010、2014年與書友們舉辦聯展。今年更在立法院文化藝廊舉辦『樂道游藝』黃國書書法創作展，雖只展出10件書法作品，卻佳評如潮，再度奠定其於國人心中首席『文化立委』的地位。」本展「蹽溪過嶺」也是黃國書睽違十三年後的第二次大型個展；展題引自臺灣創作歌手謝銘祐創作歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，貼切對土地的關懷和感謝，同時也呼應藝術家黃國書不同書藝階段之回顧與嶄新一頁的「起頭」。藝術創作的過程其實是相當艱辛且刻骨銘心，必須一步一步、穩紮穩打地跨過不同時期的檻，每跨過檻的瞬間，即代表上一成長階段的結束，同時也是全新風格之起始。「蹽溪過嶺」包含黃國書其畢生美學的薰陶與精神的淬鍊，而得深刻之體悟。

立委黃國書（右二）、策展人葉國新博士（左一）

策展人葉博士將本次大展共115幅作品，分為四個系列/主題，分別為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「行雲流水」與「咫尺千里」；他表示:「縱橫古今」系列，乃隱喻期許藝術家透過筆墨線條如「墨海遊龍」在書道藝術妙境之間任意往來;「剛柔並濟」系列象徵藝術家對藝術生命的熱情，期許從政上、處事上、甚至書道創作上都可以剛柔並濟、收放自如；「行雲流水」系列則展現出瀟灑自然、無拘無束之感受，亦傳達出藝術家在生活與藝術展現上的期許；「咫尺千里」系列則直指書畫藝術的最高境界莫過於使視覺畫面有無限延伸之感受，傳達給觀賞者豐富之情感、意境與內涵之感受。策展人葉博士認為書法須經千錘百鍊，且融合各式書體精髓/元素後才逐漸形成自身面貌。黃國書自幼便臨摹各名家碑帖於前人的基礎上，融入自身書道美學，使其能學古創新進而「出新意於法度，寄妙理於豪放」，賦予其書法創作獨樹一幟的生命力。

業精於勤 藝精於情

剛剛獲選立法院「全院五星優質立委」、「教文會優質立委」的立法委員黃國書，是臺灣當代同時具政治工作與書法藝術創作者雙重身分的文化實踐者，也是同道口中的「政壇文人書法家」；他的創作中富有許多「台灣味」之金句諺語如「福爾摩沙」、「蹽溪過嶺」、「草地鑼鼓歡喜就好」與「天公疼憨人」等，而黃國書表示，這次展覽作品除了傳統上大家熟悉的古典詩詞，也希望可以呈現臺灣前輩文人的文學作品。許多書家嘗試用藝術表現的角度尋找書法創作的當代性，令人激賞，期許自己在未來能有更多現代性的作品。因「樂為世界人」、「走義路」及「治大國若烹小鮮」之理念，黃國書不分日夜為民喉舌，盡全力完成民眾所託。立法委員身分讓他諸多事務，但他在繁忙公務之餘，書藝並未停滯不前，反而日益精進，各種書體兼備，風格多元，並一改過去俊逸閑雅的堅持，轉趨於雄強厚實，彷彿有一種「堂堂溪水出前村」的氣勢汩汩而出。

黃國書(1964- )字谷道，齋號希閑居；生於南投鹿谷山村，出自書香世家，自幼於祖父指導下自柳公權、歐陽詢、顏魯公入手，進而臨摹張黑女、張猛龍、龍門二十品等北魏名碑，又旁及馬王堆帛書與各家篆隸碑帖；行草書則深研二王系統法書，兼習米元章、松雪道人、王覺斯等體勢筆意。行氣章法布局則博採沈尹默、王壯為、傅狷夫等近代眾家之長。其自學生時期即嶄露頭角，國高中時屢獲南投縣國語文競賽國中組及台中市書法比賽高中組第一名之佳績。就讀台北藝術大學時勇奪全校書法比賽第二名並創辦書法社，受杜忠誥教授指導而更有系統性鑽研歷代名碑法帖；透過爬梳研究歷代名家之作，於前人的基礎上，融入自身書道美學，使其能學古創新進而「出新意於法度，寄妙理於豪放」，賦予其書法創作獨樹一幟的生命力而漸成一家面目。而近年來，黃國書更結識程代勒、蕭世瓊、林隆達等當代書法名家，時而相互切磋交流，激盪火花，使其創作的畫面表現性與視覺效果較之前強烈且更具「畫意」、「畫境」與個人藝術語彙。

藝術家黃國書表示：「促成這次個展要感謝很多人，特別是摯友蕭世瓊兄長年來的策勵，讓我有更多機會在羽觴醉月間壯思風飛。感謝文化部李永得部長在許多文化政策推動過程中對國書的器重，並為展覽專輯作序；感謝國美館梁永斐館長多年前的鼓勵，他的熱情推促讓我重拾筆墨耕硯；感謝國父紀念館王蘭生館長的佈展協助。感謝史博館廖新田館長同時也是書法藝術史研究學者，以他的觀察筆觸寫了一篇我的書法故事；感謝林隆達老師在百忙之餘為文鼓勵，他一直是我的書法偶像，最後感謝策展人墨海樓葉國新博士，他的專業團隊在策展和專輯規畫讓作品增添了不少可觀性，而葉博士的認可與鼓勵也讓我更有信心繼續在墨海遨遊。」本次個展作品閑章用印近百，黃國書也特別感謝篆刻大師們的治印，這些精彩的鈐印讓他的作品得以化朽為奇。

此次「蹽溪過嶺-黃國書書法創作展」分為三場次，依次展覽於國立國父紀念館(台北)、國立聯合大學(苗栗)與國立中興大學(台中)。此展覽不僅是黃國書個人藝術創作史上的另一個里程碑，也將書道藝術精神與特殊的本土歷史情懷，透過藝術家的再現，廣向台灣各地傳播，其意義非比尋常。策展人葉國新則期許未來黃國書的藝術成就將會在台灣政治史與美術史的長流留下永恆的印記，也期許他能夠繼續秉持臺灣仔「蹽溪過嶺」的精神，繼續自強不息、生生不息地創作，他也誠摯地希望藉由此次的策展讓台灣眾多收藏家、學者與藝術家們一覽這位被政治耽誤的「政壇文人書法家」之令人集結讚賞的藝術神采，也誠摯地敬邀全台灣書法藝術愛好者蒞臨觀賞指導。