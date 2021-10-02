10月1日是中華人民共和國國慶，為此獻上祝福的台灣藝人也並不在少數，向對岸表達生日快樂的台灣藝人有數十人之多。包括楊丞琳與張鈞甯在微博上發出「山河錦繡，盛世中華，祝新中國生日快樂」，曾因為奧運替中華隊加油而被控為「台獨」的鬼鬼（吳映潔）也在微博貼出「願祖國繁榮昌盛，生日快樂喔！」

此外，張韶涵、吳奇隆、黃品源等三人則登上央視晚會，齊聲道「我是中國人，我愛我的祖國，在這裡祝福祖國的明天更美好」

據統計，今年已經祝福中共建政的台灣藝人包括：歐陽娜娜、王大陸、賴冠霖、張鈞甯、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋、楊丞琳、陳妍希、信、彭于晏、阮經天、鬼鬼、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇、郭品超、張韶涵、吳奇隆、黃品源等，將近30人。陸媒報導稱「與往年相比，今年發聲慶賀國慶的中國台灣藝人尤其多」。

張鈞甯10月1日在微博轉發央視祝賀中華人民共和國72周年的貼文，寫道：「山河錦繡，盛世中華。祝新中國生日快樂！」而有眼尖網友發現，她發文的時間是9點4分，而她的生日是9月4日，暗藏玄機讓大陸網友直呼感動。