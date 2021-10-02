今年金鐘獎紅毯的男神表現傑出，不似往年偶有怪異裝扮出現，簡約正式的深色西裝仍是不會出錯的選擇，炎亞綸雖以漂染金髮造型搭配白色印花西裝款式走紅毯，也毫無違和感，都有水準之上的表現。

炎亞綸深V秀胸肌，千萬Tiffany黃鑽上身，不讓女星專美。（本報攝影中心）

炎亞綸身穿Vivienne Westwood白色印花西裝走紅毯，身上佩戴總價4200萬的TIFFANY珠寶，全身上下行頭比起女星還要奢華貴氣，其中一顆要價近2千萬元的9.36克拉黃鑽戒指更是閃爆全場，讓女星也相形失色。

曾敬驊以一襲黑色正裝搭配TIFFANY珠寶，以金鍊取代領結，充滿龐克時尚。（本報攝影中心）

曾敬驊以一襲黑色正裝搭配TIFFANY珠寶，以粗版金鍊造型的Tiffany HardWear項鍊取代領結，帶有重金屬龐克的叛逆時尚，又兼具正式華麗感，整體裝扮十分亮眼，又充滿青春氣息。

江宏傑穿BOSS西裝，風格優雅簡約，符合他運動員又兼具好爸爸的好男人形象。（本報攝影中心）

主持《全明星運動會》入圍「益智及實境節目獎」「節目創新獎」的江宏傑穿BOSS西裝，風格優雅簡約，符合他運動員又兼具好爸爸的好男人形象。溫昇豪穿Ferragamo西裝搭配寶格麗（BVLGARI）OCTO FINISSIMO TOURBILLON超薄陀飛輪腕表和珠寶，展現帥氣斯文的一面。

以《返校》入圍最佳新人獎的黃冠智身穿Vivienne Westwood海軍藍印花背心西裝搭配Qeelin珠寶胸針，由於葫蘆胸針音同「福祿」，有著幸運的意涵，佩戴葫蘆走紅毯為奪獎帶來好運氣。

除了珠寶腕表，可愛毛小孩也成為男士的吸睛配件，金鐘獎主持人視網膜帶著柴犬「柚子」走紅毯，入圍戲劇節目男主角獎入圍施名帥則身穿BOSS西裝、佩戴伯爵PIAGET珠寶，手牽著黃金獵犬「歐瑞恩」亮相，成為另類時尚焦點。