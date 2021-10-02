《美麗島電子報》9月底公布最新民調顯示，民眾對總統蔡英文的信任度降至47.8％，較上個月減少7.3個百分點；不信任度則是46.8％，較上月增加5.5個百分點，行政院長蘇貞昌滿意度則為43.6%，較上個月減少5個百分點，不滿意度為51.4%，較上個月上升3.5個百分點。對於有網友好奇，蘇貞昌何時下台？該報董事長吳子嘉直言，他個人認為有2個時間點。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。(圖/本報資料照)

吳子嘉2日在其所主持的談話節目「董事長開講」討論近期政壇時事，有網友吳子嘉「蘇貞昌要擺爛到什麼時候？真的受不了」，吳子嘉回應，蘇貞昌的民調現在是死亡交叉，目前來看，他的下台時間點有2個。第一，是美麗島民調如果跌破35%，就很可能下台，現在是43%，還差8個百分點。第二，準國民黨主席朱立倫當選後曾發下豪語，要讓年底四大公投過關，而若四大公投真的過關，民進黨輸掉的話，那蘇貞昌就一定要下台。

吳子嘉解釋，因為萊豬公投輸掉，一定會影響台美關係。蔡英文就有一個很好的理由讓蘇貞昌下台。他進一步解釋，立法院9月這個會期，是總預算會期，如果國民黨有足夠力量，凍結國家總預算案，讓預算沒辦法審查，使蘇貞昌堅壁清野的話，也是有機會讓蘇貞昌下台的。