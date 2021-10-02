任立渝榮獲特殊貢獻獎！見氣象圖秒展專業「現場播報」全場嗨翻

已退休的資深氣象主播任立渝，今(2日)上台領取金鐘獎特殊貢獻獎，播報資歷長達53年的他，是每個人從小看到大的回憶，他領獎時更是連連直呼不敢當，謙虛表示一個播氣象的人能拿到這個獎，還真的有點意外，也特別感謝評審對他工作表現與個人的肯定。

76歲資深氣象主播任立渝，是新聞界的大前輩，拿下特殊貢獻獎堪稱實至名歸，引言影片更是大咖盡出，李四端、沈春華、方念華等重量級新聞人為他喝采，令任立渝感動在心，感謝各方給他的肯定與製作團隊的辛苦。

任立渝拿著獎座即興播報氣象。(三立電視提供)

任立渝說他這輩子只做一個工作，那就是氣象預報分析報導，回憶長達53年的播報生涯，他說不管風多大雨多強，家裡窗有沒有被吹壞，他沒有一個颱風是在家裡度過，因此也對家人感覺抱歉，也感謝老天爺讓他家裡平安。任立渝還打趣表示，因為觀眾這麼長時間的支持收看，才得以讓他播報這麼長的時間。

任立渝得獎感言動人，最後更當場在台上播起氣象，為觀眾分析明天天氣如何，「天氣圖上我們可以看到今天北邊的高氣壓過來，白天當然還是熱的，不過早晚還算舒適，明天呢也是高氣壓，後天呢也高氣壓，所以明後兩天天氣型態變化不大，跟今天差不了太多。」不過再過五、六天，也就是下個禮拜四以後，容易出現大雨甚至豪雨的天氣。

任立渝在台上的專業表現，讓大批網友看了超感動，紛紛留言「感謝任伯伯！」、「拿獎盃報氣象也太可愛」、「居然還有氣象播報的字幕和後製，太感動」、「嗚嗚嗚，好懷念的聲音」、「歷史畫面，以後很難看到的」、「哭了」、「好感人.....這大概是最後一次看到任伯伯播氣象了，他退休了！謝謝你這輩子奉獻給氣象播報！」