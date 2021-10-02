台中市大里區晚間傳出家暴案件，家住樹王路一名費姓男子疑與女兒發生爭吵後，持酒瓶砸向13歲女兒頭部，消防局獲報緊急派遣救護車將少女送醫，警方已通報社會局家防中心，請社工介入處置。

台中市消防局勤指中心2日晚間獲報大里區樹王路老式公寓發生家暴事件，有一對女母因受傷急需救護，但救護車到場，發現是一名13歲少女受傷，即將她送到大里仁愛醫院救治，院方指出，少女右額撕裂傷，右肩挫傷，目前正留院觀察治療。

據悉報案者為少女母親，少女和父親疑似先發生口角，其父以酒瓶砸傷女兒頭部，媽媽和另外3歲女童當場驚嚇不已，該名男子施暴後離去，直至母親報警，將女兒送醫後，他才又返家，但事件發生經過仍待警方釐清，警方也通報家防中心介入。

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