第56屆金鐘獎頒獎典禮2日晚間在國父紀念館舉行，本屆「迷你劇集／電視電影男主角獎」競爭激烈，最後由呼聲極高的《做工的人》李銘順拿下，他透過視訊和典禮會場連線，第一時間得知獲獎，忍不住激動掩面喊開心。

李銘順因為工作關係無法來台與會金鐘獎，仍透過視訊鏡頭連線現場，正好頒獎人是同劇的遊安順、仕凌，兩人開心地在現場替他歡呼、領獎，而李銘順也感謝劇組工作人員，笑稱大家為了他的台語奔波勞累辛苦，也不忘感謝老婆、兒子，對於這次沒能到到現場，他也表示抱歉，承諾下回一定會再回台灣拍戲，可連線過程中訊號似乎有些中斷，講話斷斷續續，最後還被卡掉，讓眾人傻眼直呼掉漆。

李銘順視訊連線一半訊號卡卡，後來被中斷。（三立電視提供）

李銘順過去曾憑《親愛的，我愛上別人了》奪下金鐘視帝，這次再以《做工的人》拿下迷你劇視帝，他在劇中以一口鄉土味十足的台語，演活了工人「阿祈」在社會底層生活的樣貌，精湛演技讓觀眾直呼太強大。