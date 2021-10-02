金鐘56今(2日)在台北國父紀念館舉行，每年常見的懷念已故藝人片段稍早播出，包「香腸伯」長青、管管、李玉芬、導演鄭少峰、錢璐、黃民安、樂隊總指揮王吉宣、童星「糖糖」蔡亞臻、查馬克、編劇簡持中、燈光師張家銘、洪麟、龍劭華等都出現在影片。片中特別剪了一段龍劭華背影及當年得到金鐘獎的片段，還有他早年說話的音檔：「留下最深的記憶，不要把我忘記」，讓不少網友都表示鼻酸。

出道40年的龍劭華過去有不少作品，自稱是工作狂的他揚言要活到老、演到老，上月14日突傳他在高雄驟逝，享壽68歲，讓不少觀眾都十分遺憾。個性直率的龍劭華曾怒嗆金鐘獎制度是大便，但他後來為此致歉，表示：「以前真的沒長大」，而他兩度在金鐘獎上鍍金，分別是2013年以《喇叭宏的悲喜曲》獲得第48屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，兩年前他又以《菜頭梗的滋味》奪下第54屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

糖糖（左起）、長青、查馬克都是過去一年間辭世藝人。（圖／翻攝自廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards Youtube）

今黃鐙輝登上星光大道紅毯時，表示今天來參加頒獎典禮，特別用自己的方式紀念龍劭華，他秀出身上戴的胸針就是龍劭華當年得視帝的同款胸針，直指：「今天就是跟著龍哥一起來參加頒獎典禮的感覺」。而和龍劭華多次合作的導演葉天倫，今也戴著龍劭華先前送他的珍珠項鍊現身。

見此，PTT三金版網友回應：「看到長青照片，才發現他走了」、「查馬克老師QQ」、「龍哥...到現在還是覺得很不真實」、「謝謝辛苦的演藝人員」、「最後那個再見會直接鼻酸耶QQ」、「每年都該坐在台下的龍哥QQ」、「每年金鐘最期待看到龍哥爆氣想殺人」、「龍哥開砲都很有理啊...有幾次根本得獎的超莫名」、「糖糖是那位童星沒錯，印象中她是車禍」。