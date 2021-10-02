12歲奪新人獎 李奕樵不想當影帝 許傑輝威脅:你拿影帝會一路衰

第56屆金鐘獎今晚在台北國父紀念館舉行，一生只有一次的戲劇節目最具潛力新人獎，最後由呼聲最高的天才童星李奕樵獲獎，實至名歸。他在台上拿著小抄幾乎感謝劇組所有人，也謝謝導演楊雅喆把他留下來演「小不點」，「我很高興讓我在10歲的時候遇見你們，跟最棒的團隊一起工作，雖然戲已經下檔，但小不點永遠留在大家心中。」

年僅12歲的李奕樵憑戲劇出道作《天橋上的魔術師》今年一口氣入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎與新人獎，小小年紀爆發力十足。他在劇裡頭飾演皮鞋店小兒子「小不點」，尤其是最後1集由哭到笑，一鏡到底的那一幕，讓許多觀眾感到十分驚豔，小小年紀演技細膩。

李奕樵透露第1次跟飾演魔術師的莊凱勛對戲時，他說不想演戲了，「因為太恐怖了，是說他（戲裡）的外表，但實際拍戲的時候，他非常的溫柔。」那會想繼續拍戲下去嗎？他很肯定地說：「如果有緣分我就拍下去。」還說未來想學甄子丹一樣拍武打片。

對於視帝寶座，他表示今年還好，希望《我的婆婆怎麼那麼可愛》的許傑輝奪獎，還說在茶會的時候，許開玩笑跟他說：「你最好不要得獎喔，你知道嗎，我12歲得獎的時候一路衰下去唷。」後台媒體區的主持人楊小黎安慰他如果沒得，還可以繼續長大拍下去，沒想到李奕樵搞笑回「還可以活久一點」，引起現場笑聲連連。