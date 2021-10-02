人稱「劇場天后」的徐堰鈴打敗影后級演員陸弈靜、苗可麗、林予晞、李雪，憑《光的孩子》搶下迷你劇集／電視電影女主角獎。她感慨地說：「感謝編導徐麗雯、製作人張哲龍邀請我出演，讓我和《光的孩子》有美麗的相遇，謝謝我的家人，你們是我人生最快樂的泉源。我會珍惜今天這樣的感覺，更踏實地傳承很多事情。」

徐堰鈴也感謝學校的培育和支持，不忘感激過去20年給她工作機會的表演工作坊、創作社、莎士比亞的妹妹們的劇團、人力飛行劇團，「因為他們，今天我才有可能站在這裡。」評審表示：「她在劇場養成，跨界影視仍展現其表演爆發力，精確掌握角色各種面向，也令角色具可觀性，其使用客語的台詞表達能力，打動人心。」

她1992年踏入劇場表演至今，演遍各種角色，並跨足編劇、導演。2009年首次演出電視劇，就以《彩色寧靜海》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎，這回在《光的孩子》飾演面臨親人死亡與試管新生命的大齡舞蹈家，將無奈與義務、矛盾與衝突的心境表現地淋漓盡致。