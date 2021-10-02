第56屆金鐘獎頒獎典禮今(2日)晚於國父紀念館盛大舉行，本屆主持人找來視網膜獨挑大樑，他也發下豪語，超時1分鐘喝1杯香菜汁，而「迷你劇集／電視電影女主角獎」最後由徐堰鈴奪下。

有「劇場天后」之稱的徐堰鈴，這次在迷你劇集視后入圍死亡之組中，打敗勁敵苗可麗、陸弈靜等人，以《客家電影院—光的孩子》奪下迷你劇集視后，她一上台也哽咽感謝評審青睞，還有客家電視台、編導及製作人，讓她和《光的孩子》有場美麗的相遇。

她也感謝關心她與支持她的所有朋友，希望疫情期間大家都能平安健康，「我也會珍惜今天這樣的感覺，讓表演的人都能更踏實傳承很多事」。

其實，徐堰鈴1992年踏入表演，已深耕劇場29年，2009年首次演電視劇，就以《彩色寧靜海》入圍戲劇節目女配角獎，而她不僅是演員，還跨足編劇、導演，這次她在《光的孩子》中飾演面臨親人死亡與試管新生命的大齡舞蹈家，精湛演技也獲得評審青睞，奪下金鐘首金。