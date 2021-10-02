國民黨主席當選人朱立倫今晚與立院黨團幹部與藍委餐敘，朱立倫會後表示，未來除了立院黨團總召兼任政策會執行長，卸任總召將直接擔任黨副祕書長，協助現任總召，讓黨中央與黨團能更密切溝通。

為了強化黨中央與黨團的戰力集結，國民黨團總召費鴻泰分三批邀請藍委和主席當選人朱立倫餐敘，今晚首場在台北極品軒登場，出席的有費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷、謝衣鳯、李德維、藍委曾銘宗、賴士葆、鄭麗文、林為洲等人。

與會者表示，2個半小時的餐敘氣氛熱絡，朱立倫聚焦在黨團、黨中央、智庫三合一地強化戰力，朱提到，未來黨團總召卸任後，將兼任黨副祕書長，任期一年，強化黨中央與黨團的溝通聯繫，欲建立慣例。

朱立倫會後受訪時也說，將來黨的主要幹部，也都會跟立委密切配合，剛才會中也決定，未來除了黨團總召兼任政策會執行長，卸任總召將直接擔任其中一位黨副祕書長，協助現任總召，這樣就等於黨中央、黨團可以溝通得非常密切。

朱立倫表示，現在是由首席副書記長直接兼任智庫副執行長，將來或許可以更密切的聯繫，加強智庫、黨團完全的作業同步。

對於近日國民黨團在立法院展開焦土作戰，朱立倫說，若民進黨能夠理性、誠懇的面對民眾，有錯願意誠懇道歉，作為在野黨絕對願意理性面對；若今天做不好又如此傲慢、不願認錯，就必須強力抗爭。