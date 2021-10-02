美國《大眾機械》（Popular Mechanics）雜誌表示，多年來持續在中東打擊恐怖組織的MQ-9「死神」（Reaper）無人機，其設計雖不易在中國大陸戰機和防空火力下生存，但仍能依靠長距離情監偵（ISR）能力、低人員傷亡風險、成本相對低廉、部署速度快等優勢，繼續於南海等區域執行任務。

由於能夠滯空達27小時，MQ-9在反恐戰爭期間經常掛載多枚AGM-114地獄火飛彈，於友軍所在區域附近巡弋；不僅提供重要的ISR支援，一旦友軍遭到攻擊，MQ-9也能迅速抵達現場發動空襲，省下一般戰機須急忙升空趕赴戰區的時間。

然而在面對中國大陸的殲20戰機和遠程防空系統時，如MQ-9一般低速且不具備匿蹤設計的目標，將面臨重大損失風險。不過《大眾機械》指出，美國空軍2020年起對MQ-9的飛官培訓計畫進行全面改革，讓其接受戰鬥搜救、海面與空中阻絕、協調空襲等訓練，使MQ-9的任務能力更加多元化。

另外，美國空軍還展開「機動死神演習」（Exercise Agile Reaper），驗證MQ-9的快速部署能力，結果顯示其僅需數小時的時間，遠低於其他載人戰機，讓MQ-9能迅速抵達南海等出現緊張情勢的區域，並立即開始蒐集情報。且由於MQ-9搭載優秀的長程感測器，就算武裝衝突爆發，其也能於大多數交戰區外持續飛行，為指揮階層或友軍單位提供ISR支援。

雖然包括控制站在內的整套MQ-9系統可能要價3200萬美元（約新台幣8.9億元），但無人機本體僅需約400至500萬美元（約新台幣1.1至1.4億元），較美軍各種造價8000萬（約新台幣22.3億元）起跳的新戰機便宜許多，甚至可能不比用於攻擊MQ-9的長程飛彈貴上多少，或讓對手不願為其消耗昂貴的武器庫存。

因此《大眾機械》認為，若新作戰概念被認為有效，MQ-9甚至可能不會直接被下一代多功能無人機（MQ-Next）取代，而是會繼續利用自身優勢，在大國競爭環境下發揮作用。