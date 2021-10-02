第3季威爾力斯盃全國拳擊俱樂部聯賽2日在台中台灣體大拳擊館重燃戰火，全台33個拳擊俱樂部145人參與、更勝前兩季，主辦單位基於新冠肺炎防疫考量，只精選48人進行24場對決，代表鐵拳出賽的警花蕭昱晴初試啼聲，雖以1比2惜敗，但她奮戰不懈，拳拳到位，成為最叫好叫座的一仗。

目前任職台中第五分局文昌派出所的蕭昱晴現年29歲、身高167公分，一頭短髮更顯俐落身手，看起來就像個精力充沛的小伙子；裁判傅東光表示，蕭昱晴第1回合表現略高一籌，但對手冼民憲年輕、體力好，第2回合雙方打平，到了第3回合，對手就佔上風。

拳擊生涯才剛起步的蕭昱晴，最大心願是代表我國參加世界警消運動會拳擊賽，透過全國俱樂部拳擊聯賽，正好檢測待加強的部分，蕭昱晴透露，拳擊運動不只強身，還可以提升工作效率，一舉兩得，「練拳後精神體力都比以前好，甚至在處理一些民眾糾紛，都更有信心。」

第3季全國俱部拳擊聯賽，原訂今年8月舉行，因新冠疫情延到10月2日，除了比上一季多了12個俱樂部報名外，首度增加「踢拳」項目，此項目比拳擊的節奏更明快，得分方式更多元，但與泰拳使用拳、腿、肘、膝所謂「八臂」的攻擊方式不同，而是以空手道和跆拳道的踢腿方式攻擊，受規則高度規範，安全性更高。

第3季全國拳擊俱樂部賽聯賽改由威爾力斯公同冠名，該公司最大股東、全國滑水協會前任理事長林廷祥也親臨現場，為手加油打氣。